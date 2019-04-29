تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-29 22:14:39 المكر:اعتقال قاصر(15 عاما)بشبهة حيازة مسدس ومخدرات |  2019-04-30 00:13:14 سلسلة هزات أرضية تضرب لبنان |  2019-04-29 23:12:07 احمد حلمي يسخر من نجوى كرم: “راكبها عفريت”! |  2019-04-29 23:08:51 كوتينيو: ليفربول ليس صلاح وفيرمينو وماني فقط |  2019-04-29 22:05:53 المستشار القضائي للحكومة: حكم الناخب لن يأتي في محل حكم المحكمة |  2019-04-29 23:01:32 الخارجية الأمريكية: إطلاق نار قرب مدخل سفارتنا في هايتي |  2019-04-29 19:55:48 تمديد اعتقال المشتبهين بقضية العثور على جثة الشابة نجلاء العموري من اللد |  2019-04-29 19:38:30 مشاركة واسعة بيوم الصحة في شعب باشراف قسم الرفاه الاجتماعي |  2019-04-29 19:49:24 اهالي مجد الكروم يتظاهرون امام مركز الشرطة احتجاجاً على احداث العنف |  2019-04-29 19:47:40 دي يونج يكشف أمنيته قبل الانضمام لبرشلونة |  2019-04-29 19:20:31 نقل مواطنين من قريتي مجدل شمس ومسعدة في مرتفعات الجولان بطائرة مروحية لإجراء عملية قسطرة |  2019-04-29 19:15:36 اصابة طفلة جراء اطلاق نار قرب منتزه في قلنسوة |  2019-04-29 15:55:05 "الدنيا ربيع والجو بديع".. مصر تحتفل بشم النسيم! |  2019-04-29 15:55:46 حجز عقارات أسرة البشير وقادة نظامه |  2019-04-29 14:00:19 عباس : لن نقبل أموالا منقوصة وسنصرف 60% من الراتب |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

10 نصائح.. تمسك بها تهزم التعب!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يستيقظ البعض مع شعور بالتعب والإرهاق، فيلجأون مباشرة إلى القهوة علها تنقذهم. لكن السؤال الأهم في هذه الحالة لماذا يستيقظ المرء بهذا الشعور، ما هي الأسباب؟

وللإجابة على هذا السؤال، يورد المختصون والأطباء العديد من الأسباب التي تلعب دوراً، كالتقدم في السن، وبعض الأمراض التي قد تؤثر سلبا على الطاقة والنشاط، إلا أنه في كثير من الأحيان يكون مصدر تباطؤ الحركة والشعور بالإعياء، أخطاء متكررة في نمط الحياة اليومي.
ويورد موقع "Care2" في هذا السياق، 10 أسباب أو نصائح غالبا ما يغفل الكثيرون عنها ويتسبب غيابها في الشعور بالتعب والإعياء.
1- النوم الجيديتطلب الحصول على نوعية نوم جيدة، بحسب موقع Sleep.org، النوم لمدة 8 ساعات على الأقل بالنسبة للبالغين، وعدم الاستيقاظ ليلا أكثر من مرة واحدة، ثم معاودة النوم في غضون 20 دقيقة".
وتوصي مؤسسة النوم الوطنية NSF بالحد من غفوة النهار، وتجنب المنشطات والأطعمة الثقيلة قبل موعد النوم.

2- المواظبة على الحركة والنشاطيستمع الكثيرون للتحذيرات المتعددة حول مخاطر أسلوب الحياة، ولكن قد لا يدرك البعض أن من بين تلك المخاطر مثلا الجلوس لفترات أطول من اللازم، لأنه يؤدي إلى فقدان كتلة العضلات والمرونة.
كما يمكن أن يؤدي هذا الفقدان مثلاً إلى إضعاف القلب، مما يجعل حتى الأنشطة البسيطة تبدو مرهقة.
3- الاعتدال في ممارسة التمرينات الرياضيةتؤدي الممارسة المفرطة للتمرينات الرياضية إلى الشعور بالتعب والإعياء.
ويغفل البعض أن الاعتدال في ممارسة التدريبات هو كلمة السر في تحقيق أفضل فائدة.
فبحسب توصيات جامعة جونز هوبكنز: "إن الهدف من التدريبات الرياضية أن تجعل الشخص نشطا ومبتهجا وليس منهكا للغاية ومتعبا."

4- توازن النظام الغذائيلا شك أن وقود الجسم هو الغذاء. ومن المحتمل أن يسفر اتباع نظام غذائي فقير إلى الشعور بالتعب والإعياء، وكذلك يعد تناول الكثير من الوجبات السريعة مساهما واضحا في التباطؤ وقلة الحيوية.
ففي بعض الأحيان تفتقر الوجبات الغذائية إلى بعض العناصر الغذائية، مثل فيتامين D، ولا يقوم الأشخاص في الغالب بالربط على الفور بين تلك النقاط والتعب.
وربما لا يحصل الجسم على سعرات حرارية كافية لحركة الجسم بحيوية ونشاط. أو ربما يتناول المرء كميات تفوق الحاجة جسمه في الوجبة الواحدة، مما يتسبب في ارتفاع السكر في الدم.
أما الحل فيكمن في إعطاء الأولوية لنظام غذائي صحي ومتوازن.
5- شرب الماءيعتبر الترطيب الكافي للجسم أمرا حيويا للشعور بالنشاط والتركيز. ولكن لا يمكن لأي سائل أن يحقق هذه النتيجة، إلا الماء الطبيعي التقليدي.
وعلى العكس يؤدي تناول المشروبات الغازية السكرية إلى ارتفاع السكر في الدم، ما يتسبب في الشعور بالتعب، وفقا لدراسة أعدها باحثون في جامعة هارفارد.
كما أشارت تلك الدراسة إلى أن الجفاف يمكن أن يجلب شعورا بالتعب أيضاً، وكذلك شرب الكثير من المشروبات التي تحتوي على الكافيين خاصة مع اقتراب موعد النوم.

6- مراجعة الأدوية والحالة الصحيةمن المهم مناقشة أي حالات إرهاق، مع الطبيب، بالنسبة لمن يتناول نظاما علاجيا معينا أو مضادات هيستامين، على سبيل المثال، لأنها قد تكون السبب في الشعور بالنعاس.
كما يمكن أن يكون التعب من الآثار الجانبية للعديد من الأدوية التي تصرف بدون وصفة طبية، وفقًا لنصائح من موقع "مايو كلينك".
بالإضافة إلى ذلك، يمكن لبعض المشاكل الصحية، مثل فقر الدم والألم العضلي الليفي وقصور الغدة الدرقية وتوقف التنفس أثناء النوم، أن تسبب التعب.
لذلك ينصح بضرورة استشارة طبيب لاستبعاد أي من هذه المسببات الأساسية.
7- التواصل الاجتماعي الإيجابيلا شك أن العزلة، حتى لو كان الشخص انطوائيا بطبعه، تستنزف الطاقة والحيوية.
ويشير باحثو جامعة هارفارد في هذا السياق إلى "أن العزلة، أي عدم رؤية الآخرين بشكل منتظم، ترتبط بالاكتئاب، والاكتئاب يرتبط بالتعب".
8. تجنب الإجهاديمكن للإجهاد، بالإضافة إلى القلق والاكتئاب والحزن والاضطرابات العاطفية الأخرى، أن تستنزف الطاقة سريعا.
وفي هذا السياق، أكدت كلية الطب بجامعة هارفارد أن الإجهاد المزمن يزيد من مستويات إفراز هرمون كورتيزول، الذي تنتجه الغدد الكظرية"، ويزيد ارتفاع مستويات الكورتيزول بدوره من الالتهابات في الجسم ويقلل من إنتاج الطاقة.
9. التقليل من متابعة الأخبارتعد الخدمات الإخبارية من الأسباب الرئيسية للمعاناة من التوتر.
وبحسب موقع "مايو كلينك" الطبي، تفيض التقارير والنشرات الإخبارية بكم هائل من المآسي، التي يمكن أن تشوه نظرة الإنسان السوداوية إلى العالم، وتزيد بالتالي كآبته وشعوره بالإرهاق.
10- الاهتمام بالنفسفي كثير من الأحيان يدور الإنسان في دائرة مفرغة من حياة يومية طاحنة فينسى أن يهتم بنفسه. إلا أن هذا النوع من التفكير، الذي يركز فقط على قوائم المهام والمواعيد، يمكن أن يؤدي إلى إرهاق متكرر. لذا عليك أن تستمتع أكثر حتى بالأشياء البسيطة، كسماع أغنية أو لقاء شخص.
10 نصائح.. تمسك بها تهزم التعب!




كلمات متعلقة

10, نصائح.., تمسك, بها, تهزم, التعب!,

تابعونــا

اكتشاف المسؤول عن فرط الرغبة بتناول الطعام اكتشاف المسؤول عن فرط الرغبة بتناول الطعام 2019-04-29 | 15:55:44

توصلت دراسة جديدة إلى أن الرغبة الشديدة التي تدفعنا إلى تناول الطعام اللذيذ...

فوائد مذهلة للعدس بأنواعه فوائد مذهلة للعدس بأنواعه 2019-04-29 | 13:59:23

يُقبل كثير من الناس على اللحوم بشراهة، من دون أن يدركوا أن هناك "لحما آخر" أرخص...

سنوات تفصلنا عن سيطرة الأموات على فيسبوك سنوات تفصلنا عن سيطرة الأموات على فيسبوك 2019-04-29 | 13:53:06

قالت دراسة حديثة إن تعداد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الأموات سيفوق...

عصير الطماطم يحمي من تجلط الدم عصير الطماطم يحمي من تجلط الدم 2019-04-29 | 11:56:37

يعد تجلط الدم العامل الرئيس المسبب لوفاة الملايين حول العالم، وتساعد أطعمة عديدة...

علماء: لا دليل علمي على ارتباط الهواتف بالسرطان! علماء: لا دليل علمي على ارتباط الهواتف بالسرطان! 2019-04-29 | 10:10:54

يقضي الكثير من الناس معظم أوقاتهم في استخدام الهواتف الذكية لتصفح مواقع التواصل...

لمن يريدون لمن يريدون 'العسل الأكثر فائدة' اليكم هذه النصائح الثمينة 2019-04-29 | 08:46:20

يقبل الكثيرون على استهلاك العسل بحثا عن المذاق الحلو والمنافع الصحية، لكن هذا...

8 أسباب تجعل وجهك يبدو أكبر من سنك 8 أسباب تجعل وجهك يبدو أكبر من سنك 2019-04-28 | 15:01:56

هل سبق لك أن نظرت إلى المرآة وتعجبت لرؤية بعض البقع أو التجاعيد قبل الأوان؟ هل...

العلماء يحذرون من مواد خطرة موجودة في الخبز العلماء يحذرون من مواد خطرة موجودة في الخبز 2019-04-28 | 13:12:43

أكد علماء من جامعة هارفارد أن بعض المواد التي تضاف لصناعة الخبز قد تتسبب بظهور...

18 نوعاً من الأطعمة والمشروبات تعالج ضعف الإبصار 18 نوعاً من الأطعمة والمشروبات تعالج ضعف الإبصار 2019-04-28 | 11:40:25

ربما يبدو الأمر غريباً أن يتم النصح بوجبات غذائية أو مشروبات بعينها لمن يعاني من...

احذروا التخلص من بذور البرتقال.. ففوائده عظيمة احذروا التخلص من بذور البرتقال.. ففوائده عظيمة 2019-04-28 | 09:41:28

يعتبر البرتقال من الفواكه طيبة المذاق التي يعشقها الكبار والصغار، وكلنا نعلم...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids محمد سرحان قطار سكة الحجاز مدينة حيفا بيسان مشاركة رحلة عودة لمار يوسف قط عبلين تشييع جثمان الطفلة تتشح سواد سيارة داخل نسيانها بقيت ساعات وصمة عار شمعون جابسو رئيس بلدية نتسيرت عيليت المحكمة العليا السجن الفعلي 6 اشهر تخلي ص محاولات سليمان فايد يافة الناصرة سائق تراكتور انهار عليه نفق العفولة رشابيم الشرطة اطفاء ارتفاع اسعار قود 27 اغورة الليلة الفاصلة بين يومي الخميس الاربعاء تعبئة ذاتية لتر الشيخ عزام الخطيب اوقاف القدس المسجد الاقصى الجمعة الرابعة صلاة احياء ليلة القدر اخلاص فياض ضراغمة سخنين بائعة شوارما البلاد السيدة المرأة ثانوية طلعة عارة سالم تحتفل بتخريج الفوج 15 طلابها من مشاركة مدرسة اقتحام مسجد الايمان رهط حي 27 مدينة شبان شكوى شرطة مرابطون مرابطات ام الفحم المسجد الاقصى القدس سلوان لائحة اتهام الشرطة تمويل ارهاب احتراق بيت طمرة اضرار جسيمة دون اصابات نار اطفاء اخماد الشرطة اسعاف مصرع 4 شبان عكا الرملة يافا تل ابيب حادث طرق مروع شارع 431 قرب الرملة تفتيش مساكن طلاب عرب نشأت ملحم تل ابيب جامعة تخريب ضبط مخدرات حشيش في بيت مدينة الناصرة الشرطة تفتيش شرفة منزل شابان سقطا القدس 5 امتار شارع تقريبا المستشفى العلاج
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com