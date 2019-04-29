كوتينيو:, ليفربول, ليس, صلاح, وفيرمينو, وماني, فقط,

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لم يتمكن الهولندي فرينكي دي يونج لاعب أياكس أمستردام، من تجنب الحديث حول ناديه...
يبدو أن تتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة بالحذاء الذهبي بات مسألة وقت ليس...
أثارت التقارير الإعلامية التي تحدثت مؤخرا عن انتقال نجم تشلسي إيدن هازارد إلى...
يثق بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي باقترب فريقه من حسم لقب الدوري الإنجليزي،...
أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم ، أن نادي مانشستر يونايتد استسلم فيما يخص أمر رحيل...
وجه محمد صلاح لاعب ليفربول رسالة تهنئة إلى زميله في الفريق فيرجيل فان دايك، بعد...
أظهر ماسيميليانو أليجري، مدرب يوفنتوس، حالة غضب شديدة خلال حديثه مع شبكة "سكاي...
أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأحد، أنَّ مانشستر سيتي، يخطط لإبرام صفقة ضخمة...
هاجم نيمار جونيور، مهاجم باريس سان جيرمان، زملائه بعد خسارة الفريق أمام رين، في...
توج نادي برشلونة بلقب الدوري الإسباني رسميًا، اليوم السبت، بعد فوزه 1-0 على ضيفه...