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كوتينيو: ليفربول ليس صلاح وفيرمينو وماني فقط



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



شدد البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب برشلونة، على ضرورة الحذر خلال مواجهة ليفربول، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي سيُقام الأربعاء المقبل في معقل البارسا "كامب نو".

وسيواجه كوتينيو فريقه السابق، حيث انضم لصفوف البارسا في يناير 2018 قادمًا من ليفربول، في أغلى صفقة في تاريخ البلوجرانا.
وقال كوتينيو، خلال تصريحاته لقناة ناديه الرسمية: "بالتأكيد ستكون مباراة خاصة، فهي أول مباراة لي في نصف نهائي دوري الأبطال، ومثل كل زملائي في الفريق أتطلع لتقديم مباراة جيدة".
وأضاف: "لعبت بقميص ليفربول 5 سنوات، وكنت سعيدًا جدًا معهم، لكنني الآن أرتدي قميصا آخر. ستكون مباراة خاصة، لكنني آمل أن نتمكن من تقديم أفضل أداء في المباراة. دوري الأبطال هو الهدف الرئيسي لنا ولدينا عقلية قوية لخوض المباراتين".
وتابع متحدثًا عن فريقه السابق: "خطورة ليفربول ليست في فيرمينو وماني وصلاح فقط، إذ يمتلكون لاعبين مميزين (في كل الخطوط). هناك خط الدفاع وخط الوسط، لديهم إمكانيات كبيرة، ويعملون بجد لكي يُحققوا أهدافهم. يجب أن نكون متيقظين ونظهر بأداء قوي ونحافظ على مراكزنا في الملعب، ونقدم مباراة جيدة".
وأردف: "ليفربول فريق رائع، ويملك لاعبين أصحاب عقلية قوية، وفي كل مبارياتهم التي شاهدتها هذا الموسم كانوا أقوياء جدًا في الهجوم والدفاع. يجب أن نكون منتبهين".
واختتم: "ملعب أنفيلد هو ملعب خاص جدًا، والأجواء به تكون رائعة للغاية مع الجماهير".
ويحل ليفربول ضيفًا على برشلونة في الذهاب، على ملعب كامب نو، يوم الأربعاء 1 مايو/ أيار المقبل، بينما تقام مباراة الإياب على ملعب أنفيلد في السابع من الشهر نفسه.
كوتينيو: ليفربول ليس صلاح وفيرمينو وماني فقط




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