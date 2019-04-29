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المستشار القضائي للحكومة: حكم الناخب لن يأتي في محل حكم المحكمة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



صرح المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت بان قراره تقديم لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منوط بنتائج جلسة المساءلة وانه ليس قرارا منحازا الى أي طرف . كما وصف المستشار الادعاء عن ملاحقة مغرضة لرئيس الوزراء بالهراء . وأوضح مندلبليت ان القرار النهائي حول تقديم لائحة اتهام من عدمه لم يتخذ بعد وانه سيستمع الى طعون وكلاء نتنياهو باذن صاغية . وتطرق المستشار القانوني الى العلاقة بين نتائج الانتخابات ومسالة لوائح الاتهام قائلا انه لا يمكن لحكم الناخب ان يأتي محل المحكمة ولا علاقة بينهما. جاءت اقوال المستشار القانوني خلال ندوة عقدت في عكا اليوم  

ويشار الى ان المستشار القانوني عرض على وكلاء نتنياهو تسليمهم نتائج التحقيقات والادلة المتوفرة ضد موكلهم الا انهم لم يقدموا حتى الان  على تسلمها .
المستشار القضائي للحكومة: حكم الناخب لن يأتي في محل حكم المحكمة




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