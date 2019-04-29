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الخارجية الأمريكية: إطلاق نار قرب مدخل سفارتنا في هايتي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، عن حدوث إطلاق نار قرب مدخل السفارة الأمريكية لدى هايتي.


وجاء في تغريدة من قسم الشؤون القنصلية للوزارة: "حدث إطلاق نار قرب المدخل الخلفي للسفارة. ننصح جميع من يتواجد على أراضي السفارة بالبقاء في أماكن مغلقة. إذا كنتم تتوجهون إلى السفارة فعليكم إيجاد مكان آمن للاختباء".

وفي وقت سابق لقي 15 شخصا من ​هايتي​ مصرعهم غرقا قبالة سواحل ارخبيل "تيركس وكايكوس" الواقعة شمال هايتي مطلع نيسان / أبريل الجاري.

ووفقا لشبكة "​فوكس نيوز​" الإخبارية غرقت سفينة تقل مجموعة من ​المهاجرين​ غير الشرعيين القادمين من هايتي في منطقة مكتظة بأسماك القرش الشرسة غرب إحدى الجزر غير المأهولة التابعة لارخبيل "تيركس وكايكوس"، حيث تمكنت قوات حرس السواحل الأمريكية من إنقاذ 14 شخصا منهم ، فيما اعتبر 4 آخرون في عداد المفقودين.
الخارجية الأمريكية: إطلاق نار قرب مدخل سفارتنا في هايتي




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