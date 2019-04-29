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تمديد اعتقال المشتبهين بقضية العثور على جثة الشابة نجلاء العموري من اللد



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



مددت محكمة الصلح في ريشون ليتسيون اليوم الاثنين اعتقال المشتبهين بقضية المرحومة الشابة نجلاء العموري (19عاماً)من اللد , بعد العثور على جثتها امس الاحد في منطقة مفتوحه .


وقد مددت المحكمة اعتقال شاب (23 عاماً) وشابة (28 عاماً) لمدة 9 ايام , كما تم تمديد اعتقال مشتبه(16 عاماً) ومشتبهتان(49و29 عاماً) لمدة 4 ايام.

وكان قد جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة انه خلال اعمال البحث والتحقيق في قضية اختفاء الشابة نجلاء العموري من اللد(19 عاما) ، تم العثور على جثة فتاة مساء الاحد في منطقة مفتوحة قرب تل حديد في المركز حيث تشتبه الشرطة ان تكون جثة الشابة نجلاء العموري.

واضاف بيان الشرطة انه تم اعتقال ٥ مشتبهين من من عائلتها بينهم قاصر (15 عاما)وشاب (23 عاما) وسيدة (49 عاما)وشابتين(28 عاما)بشبهة ضلوعهم بقضية اختفاؤها.
تمديد اعتقال المشتبهين بقضية العثور على جثة الشابة نجلاء العموري من اللد




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