تمديد, اعتقال, المشتبهين, بقضية, العثور, على, جثة, الشابة, نجلاء, العموري, من, اللد,

مددت محكمة الصلح في ريشون ليتسيون اليوم الاثنين اعتقال المشتبهين بقضية المرحومة الشابة نجلاء العموري (19عاماً)من اللد , بعد العثور على جثتها امس الاحد في منطقة مفتوحه .

وقد مددت المحكمة اعتقال شاب (23 عاماً) وشابة (28 عاماً) لمدة 9 ايام , كما تم تمديد اعتقال مشتبه(16 عاماً) ومشتبهتان(49و29 عاماً) لمدة 4 ايام.وكان قد جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة انه خلال اعمال البحث والتحقيق في قضية اختفاء الشابة نجلاء العموري من اللد(19 عاما) ، تم العثور على جثة فتاة مساء الاحد في منطقة مفتوحة قرب تل حديد في المركز حيث تشتبه الشرطة ان تكون جثة الشابة نجلاء العموري.واضاف بيان الشرطة انه تم اعتقال ٥ مشتبهين من من عائلتها بينهم قاصر (15 عاما)وشاب (23 عاما) وسيدة (49 عاما)وشابتين(28 عاما)بشبهة ضلوعهم بقضية اختفاؤها.