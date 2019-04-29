اهالي, مجد, الكروم, يتظاهرون, امام, مركز, الشرطة, احتجاجاً, على, احداث, العنف,

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مددت محكمة الصلح في ريشون ليتسيون اليوم الاثنين اعتقال المشتبهين بقضية المرحومة...
بمشاركة واسعة واجواء مميزة , احتفت بلدة شعب صباح اليوم الاثنين بيوم الصحة تحت...
تحت عنوان "منكبر سوا" إنطلقت اليوم (الإثنين) أولى فعاليات المهرجان الذي ينظمه...
تعرض بكر مرعي (42 عامًا) من مجدل شمس بوعكة صحيّة صباح يوم الاثنين 22.4.2019، ويقول “شعرت...
اصيبت طفلة تبلغ من العمر 13 عاماً باطلاق نار قرب منتزه للالعاب في مدينة قلنسوة عصر...
: أعلن مركز الفلك الدولي، عن موعد أول أيام شهر رمضان 2019، فلكيًا، في غالبية الدول...
في الكلية الاكاديمية العربية للتربية في إسرائيل- حيفا تتواصل على قدم وساق...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي : ضبطت الشرطة في...
منذ بداية عام 2019 قتل 106 أشخاص في حوادث الطرق, 15 منهم قتلوا في الأسبوعين الماضيين. 31...
حريق شب فجر اليوم بمطعم الشلال في البانياس وطواقم عديده من الاطفاء...