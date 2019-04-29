اهالي, مجد, الكروم, يتظاهرون, امام, مركز, الشرطة, احتجاجاً, على, احداث, العنف,

تظاهر العشرات من اهالي مجد الكروم مساء اليوم الاثنين امام مركز الشرطة في البلدة احتجاجاً على ازديات اعمال العنف في البلدة في الاونة الاخيرة .

رفع المتظاهرون شعارات تطالب الشرطة بالعمل على كشف الجرائم ومحاربة ظاهرة العنف بطريقة اكثر جدية , كما واتهم المتظاهرون الشرطة بالتقاعس في حل قضايا العنف في المجتمع العربي .