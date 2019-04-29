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اهالي مجد الكروم يتظاهرون امام مركز الشرطة احتجاجاً على احداث العنف



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تظاهر العشرات من اهالي مجد الكروم مساء اليوم الاثنين امام مركز الشرطة في البلدة احتجاجاً على ازديات اعمال العنف في البلدة في الاونة الاخيرة .


رفع المتظاهرون شعارات تطالب الشرطة بالعمل على كشف الجرائم ومحاربة ظاهرة العنف بطريقة اكثر جدية , كما واتهم المتظاهرون الشرطة بالتقاعس في حل قضايا العنف في المجتمع العربي .




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