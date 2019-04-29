دي, يونج, يكشف, أمنيته, قبل, الانضمام, لبرشلونة,

لم يتمكن الهولندي فرينكي دي يونج لاعب أياكس أمستردام، من تجنب الحديث حول ناديه الجديد برشلونة، الذي سينضم له بداية من الموسم المقبل مقابل 75 مليون يورو، وظهر متحمسًا للغاية خلال تصريحاته لوسائل إعلام النادي الهولندي.

وقال اللاعب الشاب في تصريحات لصحيفة سبورت "لا أتوقع مشاركتي أساسيًا فور انضمامي لبرشلونة".وتابع "سأنضم للفريق بطموحات كبيرة وسأعمل بشكل كبير من أجل حجز مقعد في التشكيل الأساسي".وأردف دي يونج "أفضل الفوز بدوري أبطال أوروبا مع أياكس، أكثر من الفوز بلقب المونديال مع هولندا، وبالرغم من ذلك فهو خيار صعب للغاية في هذه اللحظة".وأضاف اللاعب الدولي الهولندي "أتلقى حاليًا دروسا في اللغة الإسبانية، وعلى الرغم من اختلاف اللهجة الكتالونية إلا أنني أريد أن أتعلم الإسبانية أولا".وأتم "سأفتقد كل شيء في أياكس. لقد استمتعت بكل لحظة هنا. هذا الفريق رائع ولديه نظرة واسعة حول كرة القدم واللاعبين. أنا حزين لرحيلي عن أياكس وفي نفس الوقت سعيد لانضمامي إلى برشلونة".