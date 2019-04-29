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مشاركة واسعة بيوم الصحة في شعب باشراف قسم الرفاه الاجتماعي



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



بمشاركة واسعة واجواء مميزة , احتفت بلدة شعب صباح اليوم الاثنين بيوم الصحة تحت رعاية المجلس المحلي والمركز الجماهيري وقسم الرفاه الاجتماعي .


شارك في اليوم رئيس المجلس المحلي محمود بقاعي ومدير المركز الجماهيري خالد خطيب برعاية قسم الرفاه الاجتماعي ومديرته فاطمة شلبي , بحضور مميز من النساء من اهالي شعب .

افتتح اليوم بكلمة عريفة البرنامج العاملة الاجتماعية مارلين حمدوني-خوالد , حيث رحبت بالحضور وتطرقت الى اهمية موضوع الصحة والمحافظة على جسم الانسان والاعتناء بنفسه صحياً , كما وقامت بعرض عمل قسم الرفاه الاجتماعي في القرية .

اما رئيس المجلس المحلي محمود بقاعي ومدير المركز الجماهيري خالد خطيب قد تقدما بالشكر لكل من بادر الى البرنامج والى المشاركات , واكد رئيس المجلس المحلي انه سيعمل جاهدا على دعم كل مشروع يخص الصحة والنساء بشكل خاص وجميع احتياجات سكان البلدة بشكل عام .

كما وتخلل اليوم محاضرات حول الصحة وفعاليات للنساء اللواتي شاركن في ورشات عمل حول موضوع الصحة .

وفي حديث للصنارة من مع العاملة الاجتماعية مارلين حمدوني –خوالد قالت:"كان يوم رائع ومميز تخلل محاضرات وفعاليات بمشاركة نساء شعب , اولا اشكر جميع من ساهم بانجاح هذا اليوم وخاصة المجلس المحلي والمركز الجماهيري وقسم الرفاه الاجتماعي ومديرته فاطمة شلبي وجميع العاملات في القسم ".

وأضافت :"موضوع الصحة مهم جداً لذلك نتوجه لجميع اهالي شعب ان يتوجهوا لقسم الرفاه الاجتماعي في شعب لنقدم لهم الخدمات , القسم ومديرته فاطمة شلبي في تطور مستمر ولدينا برامج عديدة مخصصه لجميع الشرائح مثل برنامج اليوم الذي استمتع به الجميع".




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