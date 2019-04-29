مشاركة, واسعة, بيوم, الصحة, في, شعب, باشراف, قسم, الرفاه, الاجتماعي,

بمشاركة واسعة واجواء مميزة , احتفت بلدة شعب صباح اليوم الاثنين بيوم الصحة تحت رعاية المجلس المحلي والمركز الجماهيري وقسم الرفاه الاجتماعي .

شارك في اليوم رئيس المجلس المحلي محمود بقاعي ومدير المركز الجماهيري خالد خطيب برعاية قسم الرفاه الاجتماعي ومديرته فاطمة شلبي , بحضور مميز من النساء من اهالي شعب .افتتح اليوم بكلمة عريفة البرنامج العاملة الاجتماعية مارلين حمدوني-خوالد , حيث رحبت بالحضور وتطرقت الى اهمية موضوع الصحة والمحافظة على جسم الانسان والاعتناء بنفسه صحياً , كما وقامت بعرض عمل قسم الرفاه الاجتماعي في القرية .اما رئيس المجلس المحلي محمود بقاعي ومدير المركز الجماهيري خالد خطيب قد تقدما بالشكر لكل من بادر الى البرنامج والى المشاركات , واكد رئيس المجلس المحلي انه سيعمل جاهدا على دعم كل مشروع يخص الصحة والنساء بشكل خاص وجميع احتياجات سكان البلدة بشكل عام .كما وتخلل اليوم محاضرات حول الصحة وفعاليات للنساء اللواتي شاركن في ورشات عمل حول موضوع الصحة .وفي حديث للصنارة من مع العاملة الاجتماعية مارلين حمدوني –خوالد قالت:"كان يوم رائع ومميز تخلل محاضرات وفعاليات بمشاركة نساء شعب , اولا اشكر جميع من ساهم بانجاح هذا اليوم وخاصة المجلس المحلي والمركز الجماهيري وقسم الرفاه الاجتماعي ومديرته فاطمة شلبي وجميع العاملات في القسم ".وأضافت :"موضوع الصحة مهم جداً لذلك نتوجه لجميع اهالي شعب ان يتوجهوا لقسم الرفاه الاجتماعي في شعب لنقدم لهم الخدمات , القسم ومديرته فاطمة شلبي في تطور مستمر ولدينا برامج عديدة مخصصه لجميع الشرائح مثل برنامج اليوم الذي استمتع به الجميع".