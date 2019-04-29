مشاركة, واسعة, بيوم, الصحة, في, شعب, باشراف, قسم, الرفاه, الاجتماعي,

كلمات متعلقةمشاركة, واسعة, بيوم, الصحة, في, شعب, باشراف, قسم, الرفاه, الاجتماعي,
مددت محكمة الصلح في ريشون ليتسيون اليوم الاثنين اعتقال المشتبهين بقضية المرحومة...
تظاهر العشرات من اهالي مجد الكروم مساء اليوم الاثنين امام مركز الشرطة في البلدة...
تحت عنوان "منكبر سوا" إنطلقت اليوم (الإثنين) أولى فعاليات المهرجان الذي ينظمه...
تعرض بكر مرعي (42 عامًا) من مجدل شمس بوعكة صحيّة صباح يوم الاثنين 22.4.2019، ويقول “شعرت...
اصيبت طفلة تبلغ من العمر 13 عاماً باطلاق نار قرب منتزه للالعاب في مدينة قلنسوة عصر...
: أعلن مركز الفلك الدولي، عن موعد أول أيام شهر رمضان 2019، فلكيًا، في غالبية الدول...
في الكلية الاكاديمية العربية للتربية في إسرائيل- حيفا تتواصل على قدم وساق...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي : ضبطت الشرطة في...
منذ بداية عام 2019 قتل 106 أشخاص في حوادث الطرق, 15 منهم قتلوا في الأسبوعين الماضيين. 31...
حريق شب فجر اليوم بمطعم الشلال في البانياس وطواقم عديده من الاطفاء...