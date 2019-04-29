تحت عنوان "منكبر سوا" إنطلقت اليوم (الإثنين) أولى فعاليات المهرجان الذي ينظمه المركز الجماهيري ومسرح وسينماتك أم الفحم، فمدينة أم الفحم على موعد جديد مع مهرجان فني حافل ومتجدد يمتد على مدار خمسة أيام من الفعاليات والعروض المسرحية والسينمائية والعروض الترفيهية للكبار والصغار، وقد كانت الإفتتاحية اليوم مع عروض ترفيهية شيقة للدمى العملاقة في تمام الساعة الثالثة عصراً في مسرح وسينماتك أم الفحم، ثم تلاه عرض شيق "لموزة وتوتة" وعرضهم الجديد بعنوان "الهدية" مخصص للأطفال والعائلات تخلله أجواء كرنفالية إحتفاء بإنطلاق المهرجان الفني السنوي، هذا وقد غصت قاعة مسرح وسينماتك ام الفحم بالحضور الكبير والضخم الذي فاق اكثر من 600 مشارك. العروض المسائية لهذا اليوم (الإثنين)- الدخول مجاني: كما وسيكون الجمهور على موعد مع فعاليات فنية مسائية اليوم الإثنين في تمام الساعة الثامنة مساءً يتخلله العرض الكوميدي المضحك للثلاثي الكوميديان: ابراهيم ساق الله، ايمن نحاس وعدي خليفة، والدخول سيكون مجاني لجميع الأجيال.

برنامج المهرجان الفني على مدار خمسة أيام: هذا، وستستمر العروض الفنية المميزة على مدار الأيام المقبلة والتي تتوزع على منطقتين، الأولى ستقام في مسرح وسينماتك أم الفحم والثانية ستكون في القاعة الرياضية لمدرسة وادي النسور، حيث سيكون الجمهور على موعد مع عروض وفعاليات فنية متنوعة ومتجددة تناسب جميع الأجيال والأذواق، وذلك حسب البرنامج الفني المرفق أدناه: