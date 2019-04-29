نقل, مواطنين, من, قريتي, مجدل, شمس, ومسعدة, في, مرتفعات, الجولان, بطائرة, مروحية, لإجراء, عملية, قسطرة,

تعرض بكر مرعي (42 عامًا) من مجدل شمس بوعكة صحيّة صباح يوم الاثنين 22.4.2019، ويقول “شعرت بلدغة في الصدر وبدأت بالتعرّق، فهمت أنه هناك أمر غير صحيح وعلى ما يبدو أنني أصاب بنوبة قلبية، حتى أنني لم أنجح بالحديث”… وصل بكر للمركز الطبي في القرية، اذ أنه تعرض لنوبة قلبية أخرى وسارع الطاقم باعطائه صعقة كهربائية أخرى. في سيارة الاسعاف التي وصلت لنقله الى المستشفى، أصيب بسكتة قلبية من جديد وعولج بصعقة كهربائية إضافية. وبسبب الحالة الطارئة استُدعيت طائرة مروحية ليتم نقله على جناح السرعة الى المركز الطبي باده - بوريا.

وأوضح د. دياب غانم، مدير وحدة العناية المركزّة للقلب “وصل إلينا بكر بكامل وعيه وأدخل مباشرة الى عملية قسطرة، حيث اتضح أن هناك شريان كبير مسدود بكامله 100%، فتحنا الشريان بواسطة بالون ودعامة للشريان. بفضل التفطن والتشخيص السريع بأن الحديث يدور عن نوبة قلبية، الإحالة والعلاج السريع الذي تلقاهما فقد خرج من هذه الحادثة وقلبه ينبض بشكل صحيح”. يشعر بكر الذي توفي والده بجيل 42 عامًا بسبب سكتة قلبية، بأنه حصل على حياة جديدة كهدية ويقول “حصلت على عمر جديد، وصلت حافة الموت والآن أشعر حيًا وبامتياز”…في اليوم ذاته، وبعد ساعات قليلة من تلك الحادثة وصل جهاز القلب التابع للمركز الطبي باده - بوريا، منقولًا بواسطة طائرة مروحية، المواطن ناجي بطحيش 42 عامًا)، ابن قرية مسعدة في مرتفعات الجولان. يصف ناجي الذي يمكث بالغرفة ذاتها مع بكر، شعورًا شبيهًا لما يصفه بكر. ناجي أيضًا أحيل على جناح السرعة للعيادة في القرية، ومن هناك قرابة الساعة الحادية عشرًا ليلًا تم نقله بالمروحية الى وحدة العنايية المركزة للقلب. ويصف د. غانم الأحداث “خلال دقائق أدخلناه الى عملية قسطرة أخرى، في حالته اتضح أن هناك شريانيين أحدهما مسدود بالكامل والآخر مسدد بدرجة شبه كاملة (90%)، فتحنا الشريانيين ووضعنا دعامتين للشريانين”.في اليوم التالي تم تسريح بكر وناجي الى منزليهما، بينما يلخص د. غانم بالقول “يجب أن نكون وواعين وعلى يقظة، في العديد من الحالات يعتقد المرضى أن الآلام التي يشعرون بها في البطن مرتبطة بالمعدة ولا يفهمون أن الحديث يدور عن ذبحة صدرية، يجب أن نعلم أن هناك احتمال بوجود مشكلة في القلب والاسراع بالتوجه الى المستشفى”.