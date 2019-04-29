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اصابة طفلة جراء اطلاق نار قرب منتزه في قلنسوة



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



اصيبت طفلة تبلغ من العمر 13 عاماً باطلاق نار قرب منتزه للالعاب في مدينة قلنسوة عصر اليوم الاثنين ووصفت حالتها بين المتوسطة والخطيرة .


وجاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن الطواقم الطبية نقلت طفلة 13 عاماً قد اصيبت بعيارات نارية , ووصفت حالتها بالمتوسطة .

الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق.
اصابة طفلة جراء اطلاق نار قرب منتزه في قلنسوة




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