اصابة, طفلة, جراء, اطلاق, نار, قرب, منتزه, في, قلنسوة,

وجاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن الطواقم الطبية نقلت طفلة 13 عاماً قد اصيبت بعيارات نارية , ووصفت حالتها بالمتوسطة .الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق.

اصيبت طفلة تبلغ من العمر 13 عاماً باطلاق نار قرب منتزه للالعاب في مدينة قلنسوة عصر اليوم الاثنين ووصفت حالتها بين المتوسطة والخطيرة .

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