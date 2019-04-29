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أنباء سارة لميسي من فرنسا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يبدو أن تتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة بالحذاء الذهبي بات مسألة وقت ليس إلا، بعدما أصبح منافسه الوحيد على الجائزة كيليان مبابي مهاجم سان جيرمان مهددا بالإيقاف.



وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن ميسي اقترب من حصد الحذاء الذهبي لهذا الموسم، في ظل تصدره لجدول الهدافين الأوروبيين برصيد 34 هدفا، وبفارق 4 أهداف عن أقرب منافسيه الفرنسي مبابي.


وأضافت الصحيفة أن "المأساة" التي عاشها مبابي في نهائي كأس فرنسا أمام رين السبت الماضي وتعرضه للطرد، يمكن أن يقرب الحذاء الذهبي إلى النجم الأرجنتيني.




وأشارت الصحيفة إلى أن مبابي قد يتعرض لعقوبة الإيقاف ثلاث مباريات، وهو ما سيعني أن المهاجم الشاب سيخوض مباراتين فقط من أصل خمس متبقية لفريق العاصمة الفرنسية في الدوري المحلي هذا الموسم.


وبذلك ستتعزز فرص ميسي في نيل الحذاء الذهبي للموسم الثالث على التوالي.

وتحصل مبابي صاحب الـ20 عاما، على بطاقة حمراء مباشرة خلال مواجهة سان جيرمان ورين في نهائي كأس فرنسا الذي فاز به الأخير بركلات الترجيح، بعد تدخل عنيف للغاية ضد أحد مدافعي الفريق المنافس.




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