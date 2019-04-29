"الدنيا, ربيع, والجو, بديع".., مصر, تحتفل, بشم, النسيم!,

يحتفل المصريون اليوم 29 أبريل بعيد شم النسيم، أحد أهم أعياد مصر الفرعونية التي توارثتها الأجيال منذ آلاف السنين إلى يومنا هذا.

ويعد تلوين البيض وتناول الأسماك المملحة كالرنجة والفسيخ، والتنزه في الحدائق العامة والقيام برحلات في الهواء الطلق وجولات نهرية في النيل والأماكن المفتوحة، من أهم طقوس هذا العيد الشعبي التقليدي.وعلى الرغم من تحذيرات الجهات المعنية في مصر بضرورة عدم تناول الفسيخ من مصادر غير موثوقة، إلا أن الأسماك المملحة تزين موائد أغلب المصريين في هذا العيد.ويعد الاحتفال بشم النسيم أحد طقوس الاحتفال بالطبيعة، لذلك اختار المصريون القدماء توقيت الاعتدال الربيعي كناية عن بداية تفتح آفاق حياة جديدة.