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شخصية جديدة في باب الحارة 10 .. تعرفوا عليها



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 تحدث فنان سوري ، عن تفاصيل مشاركته في "باب الحارة 10" الذي سيبث خلال شهر رمضان القادم في شهر مايو.



وذكر الفنان يحيى بيازي أنه "سينزح مع زوجته إلى حارة الصالحية، بعد قصف الفرنسيين لحارات الشّام"، موضحا أنه "سيعمل أهل الحارة على مساعدته وتأمين عمل له، ليكون عمله فيما بعد بائعًا للفلافل".


وبين يحيى بيازي أنه سيظهر خلال العمل، بإطلالة مختلفة وغريبة، في سعي منه إلى خلق التّنوّع من ناحية الشّكل، تبعاً لاختلاف طبيعة الشّخصيّات.


يشار إلى أن هذا الجزء من مسلسل باب الحارة 10، من إخراج محمد زهير رجب، وإنتاج قبنض، وتأليف مروان قاوون، فيما يشهد غياب العديد من الأسماء البارزة التي تعود عليه االجمهور العربي.




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