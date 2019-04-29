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عباس : لن نقبل أموالا منقوصة وسنصرف 60% من الراتب



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أكد الرئيس الفلسطيني  محمود عباس، خلال مشاركته في جلسة مجلس الوزراء، برام الله، اليوم الاثنين، أن موقف القيادة الفلسطينية من الأزمة المالية واضحاً ويقضي بعدم قبول أية أموال منقوصة من إسرائيل، وبخاصة أموال الشهداء وغيرها من الأموال كالمياه والكهرباء وما يقدم لغزة من خدمات.



وقال الرئيس:" هذا الشهر سنصرف 60% من رواتب الموظفين الحكوميين بسبب شهر رمضان المبارك".


وقال طلبنا أموالاً من الدول العربية ووعدونا بتحويل 100مليون دولار شهرياً لمواجهة الأزمة لكن لا نعلق كثيراً من الآمال ونتمنى أن يتم ذلك. 


وأضاف:" المرحلة القادمة ستكون قاسية جدا لأسباب كثيرة منها الأزمة المالية".


وتابع: "إسرائيل تحاول بكل الوسائل شرعنة الخصومات من أموالنا ولن نقبل بذلك"


وأكد الرئيس خلال حديثه على رفض صفقة القرن.




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