فلكياً, .., الاثنين, 6, آيار, أول, أيام, شهر, رمضان, المبارك,

: أعلن مركز الفلك الدولي، عن موعد أول أيام شهر رمضان 2019، فلكيًا، في غالبية الدول الإسلامية.

وأكد مركز الفلك الدولي أنه من المتوقع أن يصادف يوم الاثنين 6 آيار/ مايو المقبل، أول أيام شهر رمضان المبارك.ووفق المركز، فإن شهر شعبان بدأ في معظم دول العالم الإسلامي يوم الأحد 7 نيسان/ أبريل، وبالتالي ستتحرى معظم الدول هلال شهر رمضان 1440 هـ يوم الأحد 5 آيار/ مايو.وأشار إلى أنه "في ذلك اليوم يمكن رؤية الهلال من الدول الإسلامية بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب في حالة صفاء الغلاف الجوي".وقال المركز الفلكي الدولي: "بناء على ذلك، من المتوقع أن يكون يوم الاثنين 6 آيار/ مايو أول أيام شهر رمضان المبارك في جل دول العالم".ولفت إلى أن رؤية هلال رمضان ممكنة باستخدام التلسكوب فقط من شرق وجنوب شرق آسيا وجنوب أوروبا ومعظم الدول العربية.وذكر أنه يمكن رؤية الهلال بالعين المجردة بصعوبة من غرب وجنوب أفريقيا ومعظم الولايات المتحدة، وهي ممكنة بالعين المجردة بسهولة نسبيا من وسط قارتي أميركا.