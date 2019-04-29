تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-29 14:00:19 عباس : لن نقبل أموالا منقوصة وسنصرف 60% من الراتب |  2019-04-29 13:57:52 فلكياً .. الاثنين 6 آيار أول أيام شهر رمضان المبارك |  2019-04-29 13:53:06 سنوات تفصلنا عن سيطرة الأموات على فيسبوك |  2019-04-29 13:49:35 هجوم إرهابي يستهدف كنيسة في بوركينا فاسو |  2019-04-29 12:50:41 التحضيرات الأخيرة لعرض المسرحية الغنائية "منثورة" لطالبات وطلاب فرع المسرح في الكلية الأكاديمية العربية |  2019-04-29 11:56:37 عصير الطماطم يحمي من تجلط الدم |  2019-04-29 11:54:10 سريلانكا تعلن عن خطر تعرضها لهجمات جديدة |  2019-04-29 11:21:37 الإفتاء المصرية: أكل الفسيخ والرنجة في شم النسيم جائز بشروط |  2019-04-29 11:20:34 31 قتيلا حصيلة جديدة لضحايا فيضانات إندونيسيا |  2019-04-29 11:14:43 ضبط اسلحة وذخيرة في عبلين وطمرة وكابول وديرحنا وشفاعمرو |  2019-04-29 10:44:29 أردوغان: لم ولن نرضخ للإرهاب الاقتصادي |  2019-04-29 10:10:54 علماء: لا دليل علمي على ارتباط الهواتف بالسرطان! |  2019-04-29 09:39:05 مصرع 31 عربيا بحوادث الطرق منذ بداية العام 2019 |  2019-04-29 08:39:55 أبوظبي.. أول مذيع "روبوت" ناطق بالعربية في العالم |  2019-04-29 08:35:33 حريق في مطعم بمنطقة البانياس وأضرار جسيمة |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

فلكياً .. الاثنين 6 آيار أول أيام شهر رمضان المبارك



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



: أعلن مركز الفلك الدولي، عن موعد أول أيام شهر رمضان 2019، فلكيًا، في غالبية الدول الإسلامية.



وأكد مركز الفلك الدولي أنه من المتوقع أن يصادف يوم الاثنين 6 آيار/ مايو المقبل، أول أيام شهر رمضان المبارك.


 ووفق المركز، فإن شهر شعبان بدأ في معظم دول العالم الإسلامي يوم الأحد 7 نيسان/ أبريل، وبالتالي ستتحرى معظم الدول هلال شهر رمضان 1440 هـ يوم الأحد 5 آيار/ مايو.


وأشار إلى أنه "في ذلك اليوم يمكن رؤية الهلال من الدول الإسلامية بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب في حالة صفاء الغلاف الجوي".


وقال المركز الفلكي الدولي: "بناء على ذلك، من المتوقع أن يكون يوم الاثنين 6 آيار/ مايو أول أيام شهر رمضان المبارك في جل دول العالم".


ولفت إلى أن رؤية هلال رمضان ممكنة باستخدام التلسكوب فقط من شرق وجنوب شرق آسيا وجنوب أوروبا ومعظم الدول العربية.


وذكر أنه يمكن رؤية الهلال بالعين المجردة بصعوبة من غرب وجنوب أفريقيا ومعظم الولايات المتحدة، وهي ممكنة بالعين المجردة بسهولة نسبيا من وسط قارتي أميركا.




كلمات متعلقة

فلكياً, .., الاثنين, 6, آيار, أول, أيام, شهر, رمضان, المبارك,

تابعونــا

التحضيرات الأخيرة لعرض المسرحية الغنائية "منثورة" لطالبات وطلاب فرع المسرح في الكلية الأكاديمية العربية التحضيرات الأخيرة لعرض المسرحية الغنائية "منثورة" لطالبات وطلاب فرع المسرح في الكلية الأكاديمية العربية 2019-04-29 | 12:50:41

في الكلية الاكاديمية العربية للتربية في إسرائيل- حيفا تتواصل على قدم وساق...

ضبط اسلحة وذخيرة في عبلين وطمرة وكابول وديرحنا وشفاعمرو ضبط اسلحة وذخيرة في عبلين وطمرة وكابول وديرحنا وشفاعمرو 2019-04-29 | 11:14:43

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي : ضبطت الشرطة في...

مصرع 31 عربيا بحوادث الطرق منذ بداية العام 2019 مصرع 31 عربيا بحوادث الطرق منذ بداية العام 2019 2019-04-29 | 09:39:05

منذ بداية عام 2019 قتل 106 أشخاص في حوادث الطرق, 15 منهم قتلوا في الأسبوعين الماضيين. 31...

حريق في مطعم بمنطقة البانياس وأضرار جسيمة حريق في مطعم بمنطقة البانياس وأضرار جسيمة 2019-04-29 | 08:35:33

حريق شب فجر اليوم بمطعم الشلال في البانياس وطواقم عديده من الاطفاء...

تضاعف عدد الطلاب العرب في البلاد للقب الدكتوراة تضاعف عدد الطلاب العرب في البلاد للقب الدكتوراة 2019-04-29 | 08:28:32

يستدل من معطيات صادرة عن مجلس التعليم العالي ان عدد الطلاب العرب الذين درسوا خلال...

نتنياهو سيخضع لجلسة استماع في تموز القادم نتنياهو سيخضع لجلسة استماع في تموز القادم 2019-04-29 | 08:26:45

أوضح المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت ليلة امس ان رئيس الوزراء بنيامين...

الطقس - اجواء حارة وجافة الطقس - اجواء حارة وجافة 2019-04-29 | 06:00:46

توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الاثنين، حارا نسبياً الى حار...

اصابة خطيرة باطلاق نار على شاب في طمرة اصابة خطيرة باطلاق نار على شاب في طمرة 2019-04-29 | 01:14:40

اصيب شاب يبلغ من العمر 37 عاما بجراح خطيرة جراء تعرضه لاطلاق نار اثناء تواجده في...

اللد:العثور على جثة يرجح ان تكون للشابة نجلاء العموري واعتقال مشتبهين من عائلتها اللد:العثور على جثة يرجح ان تكون للشابة نجلاء العموري واعتقال مشتبهين من عائلتها 2019-04-29 | 00:01:59

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة انه خلال اعمال البحث والتحقيق في قضية...

اصابة شابين جراء تعرضهما للطعن في يركا اصابة شابين جراء تعرضهما للطعن في يركا 2019-04-28 | 20:03:19

وصل الى مستشفى الجليل الغربي في نهاريا مساء اليوم الاحد شابين من يركا بسنوات...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مسجاف حادث طرق مروع اصابة خطيرة متوسطة اسعاف شرطة شارع جولة ثانية انتخابات باقة الغربية جت رئاسة تنافس تصويت حريق قسم الرفاه الاجتماعي بلدية ام الفحم اضرار دون اصابات خزانة كهرباء مدينة اطفاء انقاذ طواقم محمود عباس الرئيس الفلسطيني عملية قسطرة قلب ناجحة مستشفى فحوصات شارع 6 مقطع سرعة 120 كيلو متر الساعة ميزانيات تعليم 50 مليارد شاقل وزارة المعارف بينيت وزير لاول مرة تمديد اعتقال سلمان عامر مقتل مشتبه ضلوع منير نبواني اطلاق نار جولس المهاجم محمد غدير يوقع في بئر السبع هبوعيل سخنين كنيسة حطين تدنيس تخريب نصب تذكاري كنيسة الله جبل الشرطة تحقيق الناصرة السفارة الفرنسية مشروع طلاب تعليم سفير فرنسا بث مباشر : روما و ريال مدريدكسور منطقة الرأس التنكيل جسر الزرقاء طفلة رضيعة موسم السباحة نصف حالات الوفاة غرقا افتتاح شواطئ البحر برك سباحة حطبولي علم اسرائيل فوق يرفرف المسجد الاقصى المبارك تصريحان نائبة وزير الخارجية الشيخ ناصر دراوشة فيديو قاصر فتاة الناصرة سيارة نشر استنكار
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com