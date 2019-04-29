بصورة, واحدة.., تشلسي, يوجه, صفعة, لريال, مدريد,

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يثق بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي باقترب فريقه من حسم لقب الدوري الإنجليزي،...
أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم ، أن نادي مانشستر يونايتد استسلم فيما يخص أمر رحيل...
وجه محمد صلاح لاعب ليفربول رسالة تهنئة إلى زميله في الفريق فيرجيل فان دايك، بعد...
أظهر ماسيميليانو أليجري، مدرب يوفنتوس، حالة غضب شديدة خلال حديثه مع شبكة "سكاي...
أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأحد، أنَّ مانشستر سيتي، يخطط لإبرام صفقة ضخمة...
هاجم نيمار جونيور، مهاجم باريس سان جيرمان، زملائه بعد خسارة الفريق أمام رين، في...
توج نادي برشلونة بلقب الدوري الإسباني رسميًا، اليوم السبت، بعد فوزه 1-0 على ضيفه...
أصدر نادي ريال مدريد، اليوم السبت، بيانًا بشأن إصابة مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما،...
واصل نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان، الرد بقوة على منتقديه في الفترة...
أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الجمعة، أن برشلونة يتطلع لكتابة تاريخ جديد في الدوري...