سنوات, تفصلنا, عن, سيطرة, الأموات, على, فيسبوك,

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يُقبل كثير من الناس على اللحوم بشراهة، من دون أن يدركوا أن هناك "لحما آخر" أرخص...
يعد تجلط الدم العامل الرئيس المسبب لوفاة الملايين حول العالم، وتساعد أطعمة عديدة...
يقضي الكثير من الناس معظم أوقاتهم في استخدام الهواتف الذكية لتصفح مواقع التواصل...
يقبل الكثيرون على استهلاك العسل بحثا عن المذاق الحلو والمنافع الصحية، لكن هذا...
هل سبق لك أن نظرت إلى المرآة وتعجبت لرؤية بعض البقع أو التجاعيد قبل الأوان؟ هل...
أكد علماء من جامعة هارفارد أن بعض المواد التي تضاف لصناعة الخبز قد تتسبب بظهور...
ربما يبدو الأمر غريباً أن يتم النصح بوجبات غذائية أو مشروبات بعينها لمن يعاني من...
يعتبر البرتقال من الفواكه طيبة المذاق التي يعشقها الكبار والصغار، وكلنا نعلم...
أظهرت دراسة أميركية حديثة، أن النوم أقل من المتعاد ليلاً، حوالي 16 دقيقة فقط، يمكن...
توصل أطباء أمريكيون إلى أن تناول الجوز يساعد على حصول تغيرات خاصة في نشاط الدماغ،...