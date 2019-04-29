تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-29 14:00:19 عباس : لن نقبل أموالا منقوصة وسنصرف 60% من الراتب |  2019-04-29 13:57:52 فلكياً .. الاثنين 6 آيار أول أيام شهر رمضان المبارك |  2019-04-29 13:53:06 سنوات تفصلنا عن سيطرة الأموات على فيسبوك |  2019-04-29 13:49:35 هجوم إرهابي يستهدف كنيسة في بوركينا فاسو |  2019-04-29 12:50:41 التحضيرات الأخيرة لعرض المسرحية الغنائية "منثورة" لطالبات وطلاب فرع المسرح في الكلية الأكاديمية العربية |  2019-04-29 11:56:37 عصير الطماطم يحمي من تجلط الدم |  2019-04-29 11:54:10 سريلانكا تعلن عن خطر تعرضها لهجمات جديدة |  2019-04-29 11:21:37 الإفتاء المصرية: أكل الفسيخ والرنجة في شم النسيم جائز بشروط |  2019-04-29 11:20:34 31 قتيلا حصيلة جديدة لضحايا فيضانات إندونيسيا |  2019-04-29 11:14:43 ضبط اسلحة وذخيرة في عبلين وطمرة وكابول وديرحنا وشفاعمرو |  2019-04-29 10:44:29 أردوغان: لم ولن نرضخ للإرهاب الاقتصادي |  2019-04-29 10:10:54 علماء: لا دليل علمي على ارتباط الهواتف بالسرطان! |  2019-04-29 09:39:05 مصرع 31 عربيا بحوادث الطرق منذ بداية العام 2019 |  2019-04-29 08:39:55 أبوظبي.. أول مذيع "روبوت" ناطق بالعربية في العالم |  2019-04-29 08:35:33 حريق في مطعم بمنطقة البانياس وأضرار جسيمة |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

سنوات تفصلنا عن سيطرة الأموات على فيسبوك



  |     |   اضافة تعليق



قالت دراسة حديثة إن تعداد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الأموات سيفوق عدد المستخدمين الأحياء النشطين في غضون 50 عام.



وبحسب الدراسة التي أجراها معهد الإنترنت في جامعة أكسفورد البريطانية، فإنه بتحليل بيانات "فيسبوك" للعام 2018، سيموت على الأقل 1.4 مليار مستخدم للموقع قبل حلول العام 2100، ليتفوق تعداد "الحسابات التذكارية" على الحسابات النشطة في العام 2070.


ومع النمو الكبير الذي يشهده "فيسبوك"، يرى باحثو الجامعة البريطانية أن تعداد المستخدمين المتوفين قد يصل إلى 4.9 مليار بحلول سنة 2100، وفق ما نقل موقع "زد دي نت".


وتوصلت الدراسة لنتائجها بناء على افتراضين، الأول أنه لم ينضم مستخدمون جدد من عام 2018 لفيسبوك، وهو ما سيرفع من تعداد المستخدمين المتوفين في آسيا ليشكلوا ما يقارب 44 في المئة بحلول نهاية القرن الجاري.

أما السيناريو الثاني فيفترض نمو "فيسبوك" بمعدل 13 في المئة سنويا حتى يتشبع السوق، وعندها ستهيمن أفريقيا على المستخدمين الراحلين.


واستندت الدراسة إلى بيانات صادرة عن الأمم المتحدة تتعلق بمعدلات الوفيات والولادات في بلدان مختلفة حول العالم، بما فيها الوفيات المتوقعة بين 2000 و2100.




كلمات متعلقة

سنوات, تفصلنا, عن, سيطرة, الأموات, على, فيسبوك,

تابعونــا

فوائد مذهلة للعدس بأنواعه فوائد مذهلة للعدس بأنواعه 2019-04-29 | 13:59:23

يُقبل كثير من الناس على اللحوم بشراهة، من دون أن يدركوا أن هناك "لحما آخر" أرخص...

عصير الطماطم يحمي من تجلط الدم عصير الطماطم يحمي من تجلط الدم 2019-04-29 | 11:56:37

يعد تجلط الدم العامل الرئيس المسبب لوفاة الملايين حول العالم، وتساعد أطعمة عديدة...

علماء: لا دليل علمي على ارتباط الهواتف بالسرطان! علماء: لا دليل علمي على ارتباط الهواتف بالسرطان! 2019-04-29 | 10:10:54

يقضي الكثير من الناس معظم أوقاتهم في استخدام الهواتف الذكية لتصفح مواقع التواصل...

لمن يريدون لمن يريدون 'العسل الأكثر فائدة' اليكم هذه النصائح الثمينة 2019-04-29 | 08:46:20

يقبل الكثيرون على استهلاك العسل بحثا عن المذاق الحلو والمنافع الصحية، لكن هذا...

8 أسباب تجعل وجهك يبدو أكبر من سنك 8 أسباب تجعل وجهك يبدو أكبر من سنك 2019-04-28 | 15:01:56

هل سبق لك أن نظرت إلى المرآة وتعجبت لرؤية بعض البقع أو التجاعيد قبل الأوان؟ هل...

العلماء يحذرون من مواد خطرة موجودة في الخبز العلماء يحذرون من مواد خطرة موجودة في الخبز 2019-04-28 | 13:12:43

أكد علماء من جامعة هارفارد أن بعض المواد التي تضاف لصناعة الخبز قد تتسبب بظهور...

18 نوعاً من الأطعمة والمشروبات تعالج ضعف الإبصار 18 نوعاً من الأطعمة والمشروبات تعالج ضعف الإبصار 2019-04-28 | 11:40:25

ربما يبدو الأمر غريباً أن يتم النصح بوجبات غذائية أو مشروبات بعينها لمن يعاني من...

احذروا التخلص من بذور البرتقال.. ففوائده عظيمة احذروا التخلص من بذور البرتقال.. ففوائده عظيمة 2019-04-28 | 09:41:28

يعتبر البرتقال من الفواكه طيبة المذاق التي يعشقها الكبار والصغار، وكلنا نعلم...

النوم أقل من المعتاد بربع ساعة يؤثر على وظيفتك النوم أقل من المعتاد بربع ساعة يؤثر على وظيفتك 2019-04-27 | 09:50:06

أظهرت دراسة أميركية حديثة، أن النوم أقل من المتعاد ليلاً، حوالي 16 دقيقة فقط، يمكن...

الجوز يساهم في تخفيض الوزن بالتأثير في الدماغ الجوز يساهم في تخفيض الوزن بالتأثير في الدماغ 2019-04-26 | 20:24:57

توصل أطباء أمريكيون إلى أن تناول الجوز يساعد على حصول تغيرات خاصة في نشاط الدماغ،...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids على حسين كف أبو قرية ام بطين حادث طرق النقب بعد 5 ايام زفافهشاهدوا تساقط خفيف ثلوج القدس رام الله بدء امطر يذوبمزارعو البطوف سهل انحباس الامطار قلب المحصول القمح ينتظرون هطول عامل البعينة حيفا منطقة سقوطه ارتفاع شاهق قرية مستشفى اسعاف شرطة تحقيق عملية طعن باب العامود القدس اصابات الشرطة اسعاف تصفية حرس الحدود الاق نار التفافي الناصرة 3 اصابات كاقم مرام ميديكال الطبي . حادث طرق سيارات خصوصية أبو سنان تمديد اعتقال القاصر مشتبه طعن شرطي حرس حدود نهاريا فسوطة تخفيض اسعار الوقود بداية العام 2016 مسيرة عيد الفطر المبارك شفاعمرو مشاركة واسعة وجدان جريمة قتل الطالبة كسرى سميع مظاهرة مشاركة واسعة قرية اعتقال شاب ابو سنان قرية دهس شرطي عمله خلال سياقة رخصته مسحوبة ملغية وسيم حسين نصار طبيب دكتور مدير عيادة الشخير انقطاع مستشفى رمبام حيفا مدير قسم المعارف بلدية عرابة اعتداء تظاهرة رفع شعارات مستخدمي فجر يوم الجمعة الساعة الثانية فجرا بدء العمل التوقيت الصيفي تحريك عقارب للامام واحدة جبهة البعنة مغارة قام من بين الاموات بلدية . كرمئيل مطالبة قرية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com