تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-29 14:00:19 عباس : لن نقبل أموالا منقوصة وسنصرف 60% من الراتب |  2019-04-29 13:57:52 فلكياً .. الاثنين 6 آيار أول أيام شهر رمضان المبارك |  2019-04-29 13:53:06 سنوات تفصلنا عن سيطرة الأموات على فيسبوك |  2019-04-29 13:49:35 هجوم إرهابي يستهدف كنيسة في بوركينا فاسو |  2019-04-29 12:50:41 التحضيرات الأخيرة لعرض المسرحية الغنائية "منثورة" لطالبات وطلاب فرع المسرح في الكلية الأكاديمية العربية |  2019-04-29 11:56:37 عصير الطماطم يحمي من تجلط الدم |  2019-04-29 11:54:10 سريلانكا تعلن عن خطر تعرضها لهجمات جديدة |  2019-04-29 11:21:37 الإفتاء المصرية: أكل الفسيخ والرنجة في شم النسيم جائز بشروط |  2019-04-29 11:20:34 31 قتيلا حصيلة جديدة لضحايا فيضانات إندونيسيا |  2019-04-29 11:14:43 ضبط اسلحة وذخيرة في عبلين وطمرة وكابول وديرحنا وشفاعمرو |  2019-04-29 10:44:29 أردوغان: لم ولن نرضخ للإرهاب الاقتصادي |  2019-04-29 10:10:54 علماء: لا دليل علمي على ارتباط الهواتف بالسرطان! |  2019-04-29 09:39:05 مصرع 31 عربيا بحوادث الطرق منذ بداية العام 2019 |  2019-04-29 08:39:55 أبوظبي.. أول مذيع "روبوت" ناطق بالعربية في العالم |  2019-04-29 08:35:33 حريق في مطعم بمنطقة البانياس وأضرار جسيمة |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

هجوم إرهابي يستهدف كنيسة في بوركينا فاسو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلنت مصادر أمنية ومحلية مقتل خمسة أشخاص أحدهم قس في هجوم استهدف كنيسة في سيلغادجي في إقليم سوم بشمال بوركينا فاسو في أول اعتداء على كنيسة في هذا البلد الذي يشهد هجمات جهادية متكررة.



ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر أمني قوله إن "مسلحين مجهولين كانوا على دراجات نارية هاجموا الكنيسة البروتستانتية في سيلغادجي ما أدى إلى مقتل أربعة مصلين وقس". وأضاف أن "أربعة أشخاص آخرين فقدوا".


حيث وقع الهجوم ظهر اليوم عندما كان المصلون يغادرون الكنيسة في نهاية القداس.


وتشهد بوركينا فاسو منذ أربع سنوات هجمات متكررة يسقط فيها قتلى.




كلمات متعلقة

هجوم, إرهابي, يستهدف, كنيسة, في, بوركينا, فاسو,

تابعونــا

عباس : لن نقبل أموالا منقوصة وسنصرف 60% من الراتب عباس : لن نقبل أموالا منقوصة وسنصرف 60% من الراتب 2019-04-29 | 14:00:19

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال مشاركته في جلسة مجلس الوزراء، برام الله،...

سريلانكا تعلن عن خطر تعرضها لهجمات جديدة سريلانكا تعلن عن خطر تعرضها لهجمات جديدة 2019-04-29 | 11:54:10

تلقت المخابرات العامة في سريلانكا معلومات حول التحضير لشن سلسلة هجمات إرهابية...

الإفتاء المصرية: أكل الفسيخ والرنجة في شم النسيم جائز بشروط الإفتاء المصرية: أكل الفسيخ والرنجة في شم النسيم جائز بشروط 2019-04-29 | 11:21:37

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الاحتفال بشم النسيم والخروج إلى المتنزهات والحدائق،...

31 قتيلا حصيلة جديدة لضحايا فيضانات إندونيسيا 31 قتيلا حصيلة جديدة لضحايا فيضانات إندونيسيا 2019-04-29 | 11:20:34

ارتفع عدد قتلى الفيضانات والانهيارات الأرضية التي اجتاحت مقاطعة بينغكولو غربي...

أردوغان: لم ولن نرضخ للإرهاب الاقتصادي أردوغان: لم ولن نرضخ للإرهاب الاقتصادي 2019-04-29 | 10:44:29

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده "لم ولن ترضخ للإرهاب الاقتصادي"...

رفض فلسطيني لعائدات الضرائب بالشروط الإسرائيلية رفض فلسطيني لعائدات الضرائب بالشروط الإسرائيلية 2019-04-29 | 06:28:50

قالت مصادر إعلامية إسرائيلية إن وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون التقى وزير...

انفجار كبير يهز مطار هيثرو بلندن انفجار كبير يهز مطار هيثرو بلندن 2019-04-28 | 20:06:52

أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الأحد، بأن انفجارا هائلا وقع في محيط مطار...

الرجوب: المطلوب من حماس خطوات عملية الرجوب: المطلوب من حماس خطوات عملية 2019-04-28 | 14:57:21

قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب، اليوم الأحد، أن...

تقديرات أولية:ثروة البشير وحزبه تقدر بـ 31 مليار دولار تقديرات أولية:ثروة البشير وحزبه تقدر بـ 31 مليار دولار 2019-04-28 | 13:17:27

كشفت صحيفة التيار السودانية، اليوم الخميس، أن الحزب الذي كان يستلم مقاليد الحكم...

فنزويلا تنسحب من منظمة الدول الأمريكية فنزويلا تنسحب من منظمة الدول الأمريكية 2019-04-28 | 10:31:59

قالت الحكومة الفنزويلية إنه حتى يوم السبت 27 نيسان تم إدراجها كعضو في منظمة الدول...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids طعن جندي كطريات ت سلاح سرقة من اطلاق نار اصابة مقتل استشهادطمرة حافلة طلاب انهيار بلطف الله اصابات لم تقع عامود بيزك افطار رمضان العرب محامين محامون نقابة شاكيد الوزيرة تظاهرة اهالي احتجاجادهس فتى المكر اصابة تعرض طاقم حيان الطبي مستشفى الشرطة مصرع شاب قضاء القدس ابو غوش شارع 1 مدينة شاحنة مستشفى شرطة اسعاف تحقيق اتهام شاب محمد فايز سعدي تمويل داعش تحويل مبلغ شقيقه مصطفى الناصرة داعش سوريارهط . الشيخ جامع ابو يوسف الحركة الاسلامية الشق الشمالي رهط اطلاق سراحتخليص شاب عامل سقط بئر عميق ورشة نتانيا اطفاء انقاذ المستشفى دوابشة دوما ارهاب يهودي اعتداء حرق سيارات اطارات ثقب قرية لائحة نيماالصنارةتحريربيرم كيال لاعب الموسم برايتون الانجليزي موسم افضل مسيرة رفع شعارات كافحة اهرة أفة المخدرات مدينة رهط طلاب بلدية زيارة مقام النبي شعيب حطين الدروز الطائفة المعروفية الشيخ موفق طريفعسفيا رشوه انتخابات مجلس محلي قرية توقيف 7 مشتبهين موظف بارز حريق بيت حي الميدان ام الفحم اضرار دون اصابات
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com