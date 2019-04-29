هجوم, إرهابي, يستهدف, كنيسة, في, بوركينا, فاسو,

أعلنت مصادر أمنية ومحلية مقتل خمسة أشخاص أحدهم قس في هجوم استهدف كنيسة في سيلغادجي في إقليم سوم بشمال بوركينا فاسو في أول اعتداء على كنيسة في هذا البلد الذي يشهد هجمات جهادية متكررة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر أمني قوله إن "مسلحين مجهولين كانوا على دراجات نارية هاجموا الكنيسة البروتستانتية في سيلغادجي ما أدى إلى مقتل أربعة مصلين وقس". وأضاف أن "أربعة أشخاص آخرين فقدوا".حيث وقع الهجوم ظهر اليوم عندما كان المصلون يغادرون الكنيسة في نهاية القداس.وتشهد بوركينا فاسو منذ أربع سنوات هجمات متكررة يسقط فيها قتلى.