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"أستون مارتن" توسع أسرة سياراتها الفارهة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تتحضر شركة "أستون مارتن" لإطلاق سيارة رياضية جديدة، لتضمها لأسرة سياراتها المكشوفة الفارهة.



وتتميز هذه المركبة بهيكل أنيق انسيابي، بني وفق أحدث معايير الأيروديناميكية، مزود بسقف قابل للطي، يمكن إخفاؤه داخل جسم السيارة في غضون 14 ثانية فقط.



أما قمرة السيارة، فزودت بمقعدين رياضيين مكسوين بأفخم أنواع الجلود، وواجهة قيادة مزودة بشاشة كبيرة تعمل باللمس في منتصفها، ومقود رياضي طورته "أستون مارتن" خصيصا لها.



كما أتت "DBS Superleggera" بأنظمة تعليق خاصة تمنحها ثباتا كبيرا على المنعطفات والسرعات العالية، وزودت بمحرك توربيني جبار، بـ 12 أسطوانة، وعزم 725 حصانا، قادر على زيادة سرعتها من 0 إلى 100 كلم/ساعة في أقل من 3 ثوان، والوصول بها إلى سرعة 340 كلم/ساعة.


ومن المفترض أن تطرح هذه السيارة في الأسواق في النصف الثاني من العام الجاري، وبعدة نسخ تتراوح أسعارها بين 296 و329 ألف دولار.




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