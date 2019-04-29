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هيفاء وهبي في كواليس “الواد سيد الشحات”



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نشرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي مجموعة صور من كواليس مشاركتها في المسلسل المصري “الواد سيد الشحات”.



وظهرت هيفاء وهبي في الصور مع احمد فهمي وهنا الزاهد وباقي فريق العمل وعلقت قائلة: “مبسوطه كتير اني كنت معكم بحلقة من مسلسل #الواد_سيد_الشحات شكراً جندي شكراً فهمي وتوتا وهنا وكل طاقم العمل…بجد ضحكت معاكم اوي “.

 
“الواد سيد الشحات” تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب وإخراح أحمد الجندى ومن إنتاج “شركة سينرجى”، ويشاركه البطولة هنا الزاهد ومحمد عبد الرحمن “توتا” إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف منهم أكرم حسنى، بيومى فؤاد، حميد الشاعرى، محمد ثروت، أحمد فتحى وآخرين.




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