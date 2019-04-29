تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-29 14:00:19 عباس : لن نقبل أموالا منقوصة وسنصرف 60% من الراتب |  2019-04-29 13:57:52 فلكياً .. الاثنين 6 آيار أول أيام شهر رمضان المبارك |  2019-04-29 13:53:06 سنوات تفصلنا عن سيطرة الأموات على فيسبوك |  2019-04-29 13:49:35 هجوم إرهابي يستهدف كنيسة في بوركينا فاسو |  2019-04-29 12:50:41 التحضيرات الأخيرة لعرض المسرحية الغنائية "منثورة" لطالبات وطلاب فرع المسرح في الكلية الأكاديمية العربية |  2019-04-29 11:56:37 عصير الطماطم يحمي من تجلط الدم |  2019-04-29 11:54:10 سريلانكا تعلن عن خطر تعرضها لهجمات جديدة |  2019-04-29 11:21:37 الإفتاء المصرية: أكل الفسيخ والرنجة في شم النسيم جائز بشروط |  2019-04-29 11:20:34 31 قتيلا حصيلة جديدة لضحايا فيضانات إندونيسيا |  2019-04-29 11:14:43 ضبط اسلحة وذخيرة في عبلين وطمرة وكابول وديرحنا وشفاعمرو |  2019-04-29 10:44:29 أردوغان: لم ولن نرضخ للإرهاب الاقتصادي |  2019-04-29 10:10:54 علماء: لا دليل علمي على ارتباط الهواتف بالسرطان! |  2019-04-29 09:39:05 مصرع 31 عربيا بحوادث الطرق منذ بداية العام 2019 |  2019-04-29 08:39:55 أبوظبي.. أول مذيع "روبوت" ناطق بالعربية في العالم |  2019-04-29 08:35:33 حريق في مطعم بمنطقة البانياس وأضرار جسيمة |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

غوارديولا يثق بأن لقب الدوري الإنجليزي سيكون للسيتي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يثق بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي باقترب فريقه من حسم لقب الدوري الإنجليزي، وقتل حلم ليفربول صاحب المركز الثاني الذي يتأخر عن الصدارة بنقطة واحدة قبل آخر جولتين.



ويرى غوارديولا أنه نجا من اختبار صعب في ملعب بيرنلي بالفوز 1-0 يوم الأحد، وسيلعب سيتي ضد ليستر سيتي في استاد الاتحاد في 6 مايو قبل أن يحل ضيفا على برايتون آند هوف ألبيون المتعثر في آخر مباراة في الموسم بعد ذلك بستة أيام.


وقال غوارديولا "يجب علينا التحلي بالهدوء في آخر مباراتين، لن نلعب حتى يوم الاثنين المقبل لذا سنأخذ راحة لفترة بسيطة ونتعافى".


وتابع: "ثم سنواجه ليستر وهو أحد الفرق الموهوبة في خطي الوسط والهجوم، يجب علينا الحصول على ثلاث نقاط لكي نذهب لتحقيق الفوز في برايتون وهذه النقاط سنحتاجها للاحتفاظ باللقب".


فيما يحل ليفربول ضيفا على نيوكاسل يوم السبت المقبل، ثم يستضيف ولفرهامبتون واندرارز في ختام الموسم.




كلمات متعلقة

غوارديولا, يثق, بأن, لقب, الدوري, الإنجليزي, سيكون, للسيتي,

تابعونــا

بصورة واحدة.. تشلسي يوجه صفعة لريال مدريد بصورة واحدة.. تشلسي يوجه صفعة لريال مدريد 2019-04-29 | 13:56:27

أثارت التقارير الإعلامية التي تحدثت مؤخرا عن انتقال نجم تشلسي إيدن هازارد إلى...

مانشستر يونايتد يستسلم أمام رغبة بوجبا مانشستر يونايتد يستسلم أمام رغبة بوجبا 2019-04-29 | 10:41:30

أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم ، أن نادي مانشستر يونايتد استسلم فيما يخص أمر رحيل...

بعد التتويج.. رسالة من صلاح إلى "الرجل الضخم" بعد التتويج.. رسالة من صلاح إلى "الرجل الضخم" 2019-04-29 | 08:38:36

وجه محمد صلاح لاعب ليفربول رسالة تهنئة إلى زميله في الفريق فيرجيل فان دايك، بعد...

أليجري ينفجر غضبًا ضد صحفي: أغلق فمك.. فزت ب6 بطولات أليجري ينفجر غضبًا ضد صحفي: أغلق فمك.. فزت ب6 بطولات 2019-04-28 | 15:03:48

أظهر ماسيميليانو أليجري، مدرب يوفنتوس، حالة غضب شديدة خلال حديثه مع شبكة "سكاي...

جوارديولا يوجه بوصلته نحو الهدف السابق لمورينيو جوارديولا يوجه بوصلته نحو الهدف السابق لمورينيو 2019-04-28 | 13:15:14

أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأحد، أنَّ مانشستر سيتي، يخطط لإبرام صفقة ضخمة...

نيمار يفضح أزمة خطيرة في سان جيرمان نيمار يفضح أزمة خطيرة في سان جيرمان 2019-04-28 | 09:49:50

هاجم نيمار جونيور، مهاجم باريس سان جيرمان، زملائه بعد خسارة الفريق أمام رين، في...

هدف ميسي الذهبي يتوج برشلونة بلقب الليجا هدف ميسي الذهبي يتوج برشلونة بلقب الليجا 2019-04-28 | 00:37:12

توج نادي برشلونة بلقب الدوري الإسباني رسميًا، اليوم السبت، بعد فوزه 1-0 على ضيفه...

غياب كريم بنزيما عن مواجهة رايو فايكانو غياب كريم بنزيما عن مواجهة رايو فايكانو 2019-04-27 | 15:46:34

أصدر نادي ريال مدريد، اليوم السبت، بيانًا بشأن إصابة مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما،...

نيمار: البعض يتعاطف مع الضرب أكثر من المهارات نيمار: البعض يتعاطف مع الضرب أكثر من المهارات 2019-04-27 | 09:49:10

واصل نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان، الرد بقوة على منتقديه في الفترة...

برشلونة أمام فرصة ذهبية لكتابة تاريخ جديد في الليغا على حساب ريال مدريد برشلونة أمام فرصة ذهبية لكتابة تاريخ جديد في الليغا على حساب ريال مدريد 2019-04-26 | 20:19:15

أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الجمعة، أن برشلونة يتطلع لكتابة تاريخ جديد في الدوري...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids الحرم الابراهيمي محاولة تنفيذ عملية طعن الخليل فلسطينية اطلاق النار عليها جندي جلمة جنين تنفيذ عملية طعن محاولة اطلاق النار اصابة استشهاد جندي علاء ابو صالح مصطفى ابو رحال شباب الخليل المدافع اتحاد ابناء سخنين اتحاد ابناء سخنين بئر السبع مباراة اختتام الدوري الدرجة العليا لقاء مرتقب التتويج لقب البروفيسور حسام حايك الناصرة مخترع الانف الالكترونية مرض تشخيص سرطان انغرز مقص في جمجمته طفل 7 سنوات نحف قرية متوسطة بلدية الناصرة اجواء مشحونة مصادقة ميزانية بلدية مجلس بلدي 10 مقابل 9 اعضاء احتراق بيت مدينة طمرة أضرار جسيمة ممتلكات دون اصابات اطفاء اخماد نارشبان الناصرة تأييد داعش تنظيم مشاركة ارهابي سليمان عائلة محكمة كابول طن لحوم ابادة رقابة بيطيرية قرية ضبط حملة مداهمة عمر العقبي شقيق مهند لائحة اتهام منفذ عملية اطلاق نار محطة الحافلات بئر السبع عكا فتاة نيتها بالاستشهاد اعتقال شابة فيسبوك المشيرفة تشييع جثمان محمد وليد جبارين حادث طرق مصرع شاب صبحي حمود متأثرا جراحه قبل عام حادث طرق شرقي بحيرة طبريا جسر أريك دير حنا اصابة خطيرة متوسطة حادث طرق مروع شاحنة سيارة قرب عبلين قرية اسعاف شرطة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com