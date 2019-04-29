غوارديولا, يثق, بأن, لقب, الدوري, الإنجليزي, سيكون, للسيتي,

يثق بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي باقترب فريقه من حسم لقب الدوري الإنجليزي، وقتل حلم ليفربول صاحب المركز الثاني الذي يتأخر عن الصدارة بنقطة واحدة قبل آخر جولتين.

ويرى غوارديولا أنه نجا من اختبار صعب في ملعب بيرنلي بالفوز 1-0 يوم الأحد، وسيلعب سيتي ضد ليستر سيتي في استاد الاتحاد في 6 مايو قبل أن يحل ضيفا على برايتون آند هوف ألبيون المتعثر في آخر مباراة في الموسم بعد ذلك بستة أيام.وقال غوارديولا "يجب علينا التحلي بالهدوء في آخر مباراتين، لن نلعب حتى يوم الاثنين المقبل لذا سنأخذ راحة لفترة بسيطة ونتعافى".وتابع: "ثم سنواجه ليستر وهو أحد الفرق الموهوبة في خطي الوسط والهجوم، يجب علينا الحصول على ثلاث نقاط لكي نذهب لتحقيق الفوز في برايتون وهذه النقاط سنحتاجها للاحتفاظ باللقب".فيما يحل ليفربول ضيفا على نيوكاسل يوم السبت المقبل، ثم يستضيف ولفرهامبتون واندرارز في ختام الموسم.