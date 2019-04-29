عصير, الطماطم, يحمي, من, تجلط, الدم,

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يُقبل كثير من الناس على اللحوم بشراهة، من دون أن يدركوا أن هناك "لحما آخر" أرخص...
قالت دراسة حديثة إن تعداد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الأموات سيفوق...
يقضي الكثير من الناس معظم أوقاتهم في استخدام الهواتف الذكية لتصفح مواقع التواصل...
يقبل الكثيرون على استهلاك العسل بحثا عن المذاق الحلو والمنافع الصحية، لكن هذا...
هل سبق لك أن نظرت إلى المرآة وتعجبت لرؤية بعض البقع أو التجاعيد قبل الأوان؟ هل...
أكد علماء من جامعة هارفارد أن بعض المواد التي تضاف لصناعة الخبز قد تتسبب بظهور...
ربما يبدو الأمر غريباً أن يتم النصح بوجبات غذائية أو مشروبات بعينها لمن يعاني من...
يعتبر البرتقال من الفواكه طيبة المذاق التي يعشقها الكبار والصغار، وكلنا نعلم...
أظهرت دراسة أميركية حديثة، أن النوم أقل من المتعاد ليلاً، حوالي 16 دقيقة فقط، يمكن...
توصل أطباء أمريكيون إلى أن تناول الجوز يساعد على حصول تغيرات خاصة في نشاط الدماغ،...