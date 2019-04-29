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سريلانكا تعلن عن خطر تعرضها لهجمات جديدة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تلقت المخابرات العامة في سريلانكا معلومات حول التحضير لشن سلسلة هجمات إرهابية جديدة، ينفذها عناصر في "جماعة التوحيد" الإرهابية المحلية.



وذكرت صحيفة "ديلي ميرور"، أن الهجمات الجديدة المتوقعة، قد تستهدف المعابد البوذية في سريلانكا وأن الشرطة، نفذت بعد الهجمات الإرهابية الدامية في أحد الفصح سلسلة من المداهمات، تمكنت خلالها من اكتشاف مخبأ للملابس النسائية، وهو ما سمح بتوقع مشاركة انتحاريات في الهجمات المقبلة.


وأسفرت ثمانية تفجيرات في العاصمة كولومبو ومدن مجاورة يوم الأحد 21 أبريل استهدفت ثلاث كنائس وأربعة فنادق عن مقتل ما لا يقل عن 290 شخصا وجرح أكثر من 500 آخرين في عيد الفصح.




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