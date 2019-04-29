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الإفتاء المصرية: أكل الفسيخ والرنجة في شم النسيم جائز بشروط



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قالت دار الإفتاء المصرية، إن الاحتفال بشم النسيم والخروج إلى المتنزهات والحدائق، وأكل الفسيخ والرنجة في هذا اليوم لا حرج فيه شرعا لكن بثلاثة شروط.



وأوضحت الإفتاء عبر موقعها الرسمي، أن ما اعتاد عليه المصريون منذ زمن بعيد من الاحتفال بشم النسيم بالخروج للمتنزهات، وتناول أطعمة خاصة، لا حرج فيه شرعا.


وأضافت، لكن بثلاثة شروط أولها عدم تناول أطعمة غير مصرح بها صحيا، وثانيا عدم نشر الضوضاء وإزعاج الغير، وثالثا عدم الخروج عن الآداب العامة وصون حقوق الطريق.




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