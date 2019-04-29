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31 قتيلا حصيلة جديدة لضحايا فيضانات إندونيسيا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ارتفع عدد قتلى الفيضانات والانهيارات الأرضية التي اجتاحت مقاطعة بينغكولو غربي إندونيسيا والعاصمة جاكارتا إلى 31 شخصا، حسب وكالة "شينخوا" اليوم الاثنين.



ونقلت الوكالة عن مسؤولين في إدارة الكوارث، أن عمليات البحث عن 13 مفقودا لا تزال مستمرة.


وذكرت وكالة "فرانس برس" أمس أن 10 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم وفقد 8 آخرون بعد أيام من هطول أمطار غزيرة تسببت بفيضانات وانزلاقات أرضية في جزيرة سومطرة الإندونيسية.




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