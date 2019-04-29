ضبط, اسلحة, وذخيرة, في, عبلين, وطمرة, وكابول, وديرحنا, وشفاعمرو,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي : ضبطت الشرطة في منطقة مفتوحة على بندقية قناصة مع عدسة تلسكوبية، تم توقيف مشتبة من بلدة عبلين يبلغ 36 عامًا، في وقت لاحق تم أطلاق سراحه بقيود مشروطة على يد المحكمة.

*خلال انشطة مبادرة والتي نفذت خلال نهاية الاسبوع على يد أفراد شرطة إسرائيل بما فيها افراد من حرس الحدود في:*🔹 مدينة شفاعمرو : خلال تفتيش أحد البيوت تم ضبط مسدس وذخيرة. تم توقيف مشتبه (46عاما، شفاعمر) تم التحقيق معه واطلق سراحه بقيود مشروطة.🔹في قرية كابول، خلال تفتيش في منطقة مفتوحة، تم العثور على مشط ذخيرة لبندقية M-16، وذخيرة لمسدس 9 ملم ومسدس 5.56 ، تم توقيف مشتبه (61عاما ،كابول) تم التحقيق معه واطلق سراحه بقيود مشروطة.🔹 في مدينة طمرة : خلال تفتيش في منطقة مفتوحة، تم العثور على ذخيرة لمسدس 9 ملم ، تم توقيف مشتبه (19عاما، من طمرة) تم التحقيق معه وتمديد توقيفه حتى اليوم 29.4.19 في المحكمة.🔹في مدينة طمرة، خلال نشاط تفتيش لاحد البيوت ، تم العثور على مفرقعات نارية.🔹في بلدة دير حنا، خلال نشاط تفتيش لاحد البيوت ، تم العثور على ذخيرة لمسدس 9 ملم. تم توقيف مشتبة (40عاما، ديرحنا) حقق معه واطلق سراحه بقيود مشروطة.