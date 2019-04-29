أردوغان:, لم, ولن, نرضخ, للإرهاب, الاقتصادي,

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قالت دار الإفتاء المصرية، إن الاحتفال بشم النسيم والخروج إلى المتنزهات والحدائق،...
ارتفع عدد قتلى الفيضانات والانهيارات الأرضية التي اجتاحت مقاطعة بينغكولو غربي...
قالت مصادر إعلامية إسرائيلية إن وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون التقى وزير...
أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الأحد، بأن انفجارا هائلا وقع في محيط مطار...
قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب، اليوم الأحد، أن...
كشفت صحيفة التيار السودانية، اليوم الخميس، أن الحزب الذي كان يستلم مقاليد الحكم...
قالت الحكومة الفنزويلية إنه حتى يوم السبت 27 نيسان تم إدراجها كعضو في منظمة الدول...
قتل يهودي وأصيب ثلاثة آخرون بجروح في إطلاق نار على كنيس يهودي ومركز للجالية...
أكد مصدر مسؤول في القدس اليوم أن إسرائيل قررت الإفراج عن سجينين لم يُسمهما،...
أعلنت الشرطة السريلانكية، السبت، مقتل 15 شخصا جراء تفجير انتحاري خلال مداهمة...