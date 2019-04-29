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أردوغان: لم ولن نرضخ للإرهاب الاقتصادي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده "لم ولن ترضخ للإرهاب الاقتصادي" الممارس ضدها في الآونة الأخيرة، مؤكدا أن تركيا يمكنها خلق فرص عمل لـ2.5 مليون شخص في 2019.



وقال أردوغان في كلمة خلال اجتماع حزب "العدالة والتنمية" في أنقرة، إن الهجمات التي استهدفت الاقتصاد التركي في الأشهر الأخيرة، لا تختلف عن القذائف والصواريخ التي كانت تستهدف حدود البلاد.


وأشار إلى أن التدابير التي اتخذتها الحكومة ساهمت في تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد، مشددا على أن تركيا "تستطيع إنجاز الكثير من النجاحات عبر التكاتف والتعاضد".


وأضاف: "أمامنا أكثر من 4 أعوام خالية من توترات الاستحقاقات الانتخابية، وعازمون على تحقيق التحولات البنيوية التي نحتاجها واحدة بعد أخرى"، مشيرا إلى استمرار التوازن في الاقتصاد خلال الربع الأول من العام الجاري.


وبيّن أردوغان أن الاقتصاد حقق نموا بواقع 2.6 خلال العام الماضي على أساس سنوي، رغم الانكماش في الربع الأخير من العام، كما حققت الصادرات رقما قياسيا بواقع 168 مليار دولار، مشيرا إلى محاولة تدمير الاقتصاد في أغسطس 2018، عبر ضغوط الفوائد والتلاعب بأسعار صرف العملة والتضخم.




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