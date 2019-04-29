مانشستر, يونايتد, يستسلم, أمام, رغبة, بوجبا,

أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم ، أن نادي مانشستر يونايتد استسلم فيما يخص أمر رحيل الفرنسي بول بوجبا، إلى ريال مدريد، في الصيف المقبل.

ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن إدارة الشياطين الحمر باتت تتعامل على أن بوجبا سيترك الفريق في الميركاتو الصيفي المقبل.وأشارت إلى أن الإدارة لا تتمسك سوى بالحصول على 120 مليون إسترليني من ريال مدريد، وهذه هي النقطة الشائكة الوحيدة في الصفقة.وأوضحت أن مانشستر يونايتد، منفتح أيضًا على التخلي عن خدمات المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، لصالح يوفنتوس أو إنتر ميلان.وتستهدف إدارة الشياطين الحمر أن تجمع ما يقرب من 200 مليون إسترليني من بيع بوجبا ولوكاكو، حيث سيتم استخدام هذه الأموال في الميركاتو الصيفي.يذكر أن العديد من التقارير أكدت أن علاقة بوجبا بمدربه النرويجي أولي جونار سولسكاير باتت متوترة، وأنه يرغب في الانتقال لريال مدريد، بينما سقط لوكاكو من حسابات المدير الفني للموسم المقبل، لصالح المهاجم الأساسي ماركوس راشفورد.