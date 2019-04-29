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العثور على ثاني أكبر ماسة في التاريخ



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



عُثر في ​بوتسوانا​ على ثاني أكبر ماسة في ​التاريخ​، لكن تبيّن أنهّا ليست بقيمة مثيلاتها، أو حتّى الأقل منها وزناً.



وذكر موقع "​بلومبيرغ​"، أنه لم يتبيّن مباشرة سبب التراجع النسبي لقيمة الماسة، وما إذا كان يتعلق مثلاً بتشوّه ما على سطحها، لكن هذه الماسة "العملاقة" التي عثر عليها في منجم "كراوي" في بوتسوانا تزن 1758 قيراطاً، ممّا يجعلها ثاني أكبر ماسة في التاريخ.


وتكمن أهمية الاكتشاف في أن المنجم نفسه تحول إلى منجم الماسات الخام العملاقة، قبل تفتيتها وصقلها.


وهذا الاكتشاف يعني أيضاً أنّه عثر في المنجم نفسه على ماستين عملاقتين تزنان أكثر من 1000 قيراط خلال 4 أعوام فقط، مما يعطي الأمل بالعثور على المزيد من الماسات العملاقة.




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