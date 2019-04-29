العثور, على, ثاني, أكبر, ماسة, في, التاريخ,

كلمات متعلقةالعثور, على, ثاني, أكبر, ماسة, في, التاريخ,
أعلنت أبوظبي للإعلام عن استقطاب وتطوير أول مذيع باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي...
قام مواطن صيني برفع دعوى قضائية ضد متجر ، بعد أن أعاد له موظف جزءا من المبلغ...
تخطط ناسا لعرض سيناريو يوم القيامة المتمثل في احتمال اصطدام كويكب كارثي بالأرض،...
أعلنت لجنة تحقيق في تونس، الخميس، أن سبب وفاة رضع قبل شهر في مستشفى عمومي يعود...
يشهد فن الخط والكتابة اليدوية تراجعا كبيرا في ظل انتشار الأجهزة التقنية الحديثة...
أكد موقع إنستغرام، الاثنين تعاونه مع وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية،...
خلصت دراسة حديثة، أن ملايين الأشخاص حول العالم يستعملون كلمة سر سهلة للغاية، وهي...
قالت تقارير إعلامية إن النسخة الجديدة من تطبيق التواصل الفوري "واتساب" سيشهد...
توفيت طفلة عمرها 7 سنوات، بعد تعرضها لحساسية قاتلة جراء استخدام معجون أسنان، في...
قالت تقارير إعلامية إن النسخة الجديدة من تطبيق التواصل الفوري "واتساب" سيشهد...