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هدى شعراوي .. هل ستتزوج في باب الحارة ؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تستكمل الممثلة السورية ​هدى شعراوي​ تصوير مشاهدها في الجزء العاشر من مسلسل ​باب الحارة​ بشخصية "الداية أم زكي" التي سبق وأدتها في تسعة أجزاء سابقة.



وفي حديث خاص لموقع "الفن"، قالت إنها ابنة الشام وتعرف كل تفاصيلها، ولذلك تصدّت لشخصية "الداية" التي كانت أشبه بطبيبة وتعرف كل معالم الحارة.


ورفضت كشف تفاصيل التطورات التي تطرأ على شخصيتها، لكنّها ألمحت إلى أن أهل الحارة يحاولون إيجاد عريس لها ليزوجوها.


كما أبدت أسفها لغياب كثير من النجوم عن هذا الجزء، متمنية لو أن الجميع شاركوا بعدما أصبحوا جزءاً من العمل طيلة السنوات التسع الماضية، مؤكدة أنها تعشق "باب الحارة" وجاهزة للظهور في كافة أجزائه مهما طالت.




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