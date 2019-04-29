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الهيبة_الحصاد - لو انطبقت السما على الأرض كلمتها هي الكلمة.. هي الأولى هي السند
2019-04-29 09:56:55
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الهيبة_الحصاد - لو انطبقت السما على الأرض كلمتها هي الكلمة.. هي الأولى هي السند
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