مصرع, 31, عربيا, بحوادث, الطرق, منذ, بداية, العام, 2019,

كلمات متعلقةمصرع, 31, عربيا, بحوادث, الطرق, منذ, بداية, العام, 2019,
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي : ضبطت الشرطة في...
حريق شب فجر اليوم بمطعم الشلال في البانياس وطواقم عديده من الاطفاء...
يستدل من معطيات صادرة عن مجلس التعليم العالي ان عدد الطلاب العرب الذين درسوا خلال...
أوضح المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت ليلة امس ان رئيس الوزراء بنيامين...
توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الاثنين، حارا نسبياً الى حار...
اصيب شاب يبلغ من العمر 37 عاما بجراح خطيرة جراء تعرضه لاطلاق نار اثناء تواجده في...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة انه خلال اعمال البحث والتحقيق في قضية...
وصل الى مستشفى الجليل الغربي في نهاريا مساء اليوم الاحد شابين من يركا بسنوات...
أعلنت وزارة الطاقة ، اليوم الأحد، أن أسعار الوقود سترتفع في البلاد مطلع شهر ايار...
احتفل في الجامعة الامريكية العربية جنين بتخريج 8 ممرضين من عرابة بحضور اهالي...