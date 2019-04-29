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مصرع 31 عربيا بحوادث الطرق منذ بداية العام 2019



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منذ بداية عام 2019 قتل 106 أشخاص في حوادث الطرق, 15 منهم قتلوا في الأسبوعين الماضيين. 31 من الذين قتلوا منذ بداية العام كانوا من المجتمع العربي. 

في نفس الفترة من العام الماضي قُتل 23 شخصًا في حينه من المجتمع العربي, أي بزيادة بلغت 35٪ في عدد القتلى من المجتمع العربي.


بيانات حول الإصابات الرئيسية في المجتمع العربي منذ بداية العام:




·         منذ بداية العام قُتل خمسة أطفال من الفئة العمرية (0-14) من المجتمع العربي في حوادث الطرق.


·         مقتل تسعة شباب من الفئة العمرية (15-24) من المجتمع العربي منذ بداية عام 2019.


·         مقتل أربعة من كبار السن من المجتمع العربي في حوادث الطرق منذ بداية العام.


·         مقتل تسعة أشخاص من المشاة من المجتمع العربي.


·         عشرة من القتلى من المجتمع العربي كانوا سائقي سيارة.


·         منذ بداية عام 2019  كان هناك 55 سائقا من المجتمع العربي متورطين في حوادث طرق قاتلة (قتل فيها شخص واحد على الأقل).


·         مقتل أربعة ركاب مركبة بعجلتين من المجتمع العربي منذ بداية عام 2019.


·         مقتل اثنان من راكبي الدراجات من المجتمع العربي منذ بداية العام.




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