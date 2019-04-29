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الفنانة التونسية إيمان العميري تعترف: أنا مريضة نفسياً



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أثارت الفنانة التونسية إيمان العميري، نجمة برنامج «ستار أكاديمي»، حالة جدل واسعة خلال الفترة الماضية بعد إعلانها أنها المهدي المنتظر.



وكشفت إيمان مؤخرًا في منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، أنها تعاني من مرض نفسي وكانت تتلقى العلاج منه بالمستشفى.


وقالت في تدوينتها: «إن مرضها الخطير والنادر كاد يوصلها إلى الموت، ويا ريت الناس الغبية اللي تقول بدها ضجة وإعلام أو ترويج لفيلمها.. حسبي الله فيكم.. الترويج للفيلم ليس عن طريق إضحاك الناس عليا وأطلع شعري منكوش ومن غير مكياج.. أو اتكلم في موضوع حساس ممكن أخسر حياتي بسببه».


وأضافت: «الله يبليكم بنفس المرض لعلكم تفهموا أنا بماذا كنت أعاني أو مريت فيه.. وأنا قررت العيش لا الموت.. والنفسيات الغيورة أقلهم اتفرجوا على القادم».


وتابعت: «حقدكم وقلوبكم السوداء لم تتغير من آلاف السنين.. وأكيد لن تتغير اليوم بسببي أنا والناس اللي تحبني أحبكم أكثر وأكثر.. والله يحفظكم من كل شر.. حب لغيرك ما تحب لنفسك».

وكانت الفنانة التونسية قد ادّعت أنها المهدي المنتظر، وبأنها علمت بهذا الأمر من خلال منام أتاها جعلها مُضربة عن الطعام والنوم لمدة 3 أيام.




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