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بعد التتويج.. رسالة من صلاح إلى "الرجل الضخم"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



وجه محمد صلاح لاعب ليفربول رسالة تهنئة إلى زميله في الفريق فيرجيل فان دايك، بعد فوز الأخير بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز من رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في إنجلترا.



وقال صلاح في تغريدة على موقع "تويتر": "مبروك للرجل الضخم. تستحقها. لاعب العام من رابطة اللاعبين المحترفين"، مرفقا كلماته بصورة تجمعه بزميله.


وكان صلاح، متصدر هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم، توج بالجائزة ذاتها العام الماضي، بعد موسمه الأول مع ليفربول، علما أنه حصد أيضا لقب الهداف.




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