حريق, في, مطعم, بمنطقة, البانياس, وأضرار, جسيمة,

حريق شب فجر اليوم بمطعم الشلال في البانياس وطواقم عديده من الاطفاء والانقاذمستخدمة رافعه كبيره عملت ساعات طويله على اخماد الحريق ومنع انتشاره .اضرار كبيره في المكان ولم يبلغ عن اصابات .يجري تحقيق لمعرفة اسباب اندلاع الحريق.

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