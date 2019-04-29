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تضاعف عدد الطلاب العرب في البلاد للقب الدكتوراة



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق




يستدل من معطيات صادرة عن مجلس التعليم العالي ان عدد الطلاب العرب الذين درسوا خلال السنوات العشر الماضية للقب الدكتوراة تضاعف ليبلغ سبعمائة وتسعة وخمسين طالبا في إحصائية عام 2018. 

وأفيد أن 40% منهم درسوا مواضيع الهندسة والعلوم والاحياء والرياضيات والفيزياء.


الصورة توضيحية 




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