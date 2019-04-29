نتنياهو, سيخضع, لجلسة, استماع, في, تموز, القادم,

أوضح المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت ليلة امس ان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيخضع لجلسة استماع حتى العاشر من شهر يوليو. تموز القادم. وامهل مندلبليت وكلاء دفاع رئيس الوزراء حتى العاشر من الشهر المقبل لتنسيق موعد اجراء هذه الجلسة.

وفي رسالة بعث بها بين المستشار القانوني للحكومة ان عدم تسوية مسالة اتعاب المحاماة لا يبرر أي تأخير في نقل مواد التحقيق الى رئيس الوزراء او الى وكلاء دفاعه موضحًا ان لا اثر لهذا الامر على موعد اجراء جلسة الاستماع.يشار ان محاميي نتنياهو لم يجمعوا بعد مواد التحقيق رغم كونها سانحة منذ حوالي أسبوعين بداعي انهم لم يتقاضوا اتعاب المحاماة.