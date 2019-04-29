تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-29 08:39:55 أبوظبي.. أول مذيع "روبوت" ناطق بالعربية في العالم |  2019-04-29 08:35:33 حريق في مطعم بمنطقة البانياس وأضرار جسيمة |  2019-04-29 08:28:32 تضاعف عدد الطلاب العرب في البلاد للقب الدكتوراة |  2019-04-29 08:26:45 نتنياهو سيخضع لجلسة استماع في تموز القادم |  2019-04-29 06:28:50 رفض فلسطيني لعائدات الضرائب بالشروط الإسرائيلية |  2019-04-29 06:00:46 الطقس - اجواء حارة وجافة |  2019-04-29 01:14:40 اصابة خطيرة باطلاق نار على شاب في طمرة |  2019-04-29 00:01:59 اللد:العثور على جثة يرجح ان تكون للشابة نجلاء العموري واعتقال مشتبهين من عائلتها |  2019-04-28 20:06:52 انفجار كبير يهز مطار هيثرو بلندن |  2019-04-28 20:03:19 اصابة شابين جراء تعرضهما للطعن في يركا |  2019-04-28 17:03:55 ارتفاع أسعار الوقود مطلع الشهر القادم |  2019-04-28 17:02:07 عرابة تحتفل بتخريج 8 ممرضين من الجامعة الامريكية العربية |  2019-04-28 15:03:48 أليجري ينفجر غضبًا ضد صحفي: أغلق فمك.. فزت ب6 بطولات |  2019-04-28 15:01:56 8 أسباب تجعل وجهك يبدو أكبر من سنك |  2019-04-28 14:57:21 الرجوب: المطلوب من حماس خطوات عملية |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

نتنياهو سيخضع لجلسة استماع في تموز القادم



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



أوضح المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت ليلة امس ان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيخضع لجلسة استماع حتى العاشر من شهر يوليو. تموز القادم. وامهل مندلبليت وكلاء دفاع رئيس الوزراء حتى العاشر من الشهر المقبل لتنسيق موعد اجراء هذه الجلسة.



وفي رسالة بعث بها بين المستشار القانوني للحكومة ان عدم تسوية مسالة اتعاب المحاماة لا يبرر أي تأخير في نقل مواد التحقيق الى رئيس الوزراء او الى وكلاء دفاعه موضحًا ان لا اثر لهذا الامر على موعد اجراء جلسة الاستماع.


يشار ان محاميي نتنياهو لم يجمعوا بعد مواد التحقيق رغم كونها سانحة منذ حوالي أسبوعين بداعي انهم لم يتقاضوا اتعاب المحاماة. 




كلمات متعلقة

نتنياهو, سيخضع, لجلسة, استماع, في, تموز, القادم,

تابعونــا

حريق في مطعم بمنطقة البانياس وأضرار جسيمة حريق في مطعم بمنطقة البانياس وأضرار جسيمة 2019-04-29 | 08:35:33

حريق شب فجر اليوم بمطعم الشلال في البانياس وطواقم عديده من الاطفاء...

تضاعف عدد الطلاب العرب في البلاد للقب الدكتوراة تضاعف عدد الطلاب العرب في البلاد للقب الدكتوراة 2019-04-29 | 08:28:32

يستدل من معطيات صادرة عن مجلس التعليم العالي ان عدد الطلاب العرب الذين درسوا خلال...

الطقس - اجواء حارة وجافة الطقس - اجواء حارة وجافة 2019-04-29 | 06:00:46

توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الاثنين، حارا نسبياً الى حار...

اصابة خطيرة باطلاق نار على شاب في طمرة اصابة خطيرة باطلاق نار على شاب في طمرة 2019-04-29 | 01:14:40

اصيب شاب يبلغ من العمر 37 عاما بجراح خطيرة جراء تعرضه لاطلاق نار اثناء تواجده في...

اللد:العثور على جثة يرجح ان تكون للشابة نجلاء العموري واعتقال مشتبهين من عائلتها اللد:العثور على جثة يرجح ان تكون للشابة نجلاء العموري واعتقال مشتبهين من عائلتها 2019-04-29 | 00:01:59

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة انه خلال اعمال البحث والتحقيق في قضية...

اصابة شابين جراء تعرضهما للطعن في يركا اصابة شابين جراء تعرضهما للطعن في يركا 2019-04-28 | 20:03:19

وصل الى مستشفى الجليل الغربي في نهاريا مساء اليوم الاحد شابين من يركا بسنوات...

ارتفاع أسعار الوقود مطلع الشهر القادم ارتفاع أسعار الوقود مطلع الشهر القادم 2019-04-28 | 17:03:55

أعلنت وزارة الطاقة ، اليوم الأحد، أن أسعار الوقود سترتفع في البلاد مطلع شهر ايار...

عرابة تحتفل بتخريج 8 ممرضين من الجامعة الامريكية العربية عرابة تحتفل بتخريج 8 ممرضين من الجامعة الامريكية العربية 2019-04-28 | 17:02:07

احتفل في الجامعة الامريكية العربية جنين بتخريج 8 ممرضين من عرابة بحضور اهالي...

اندلاع النيران بحافلة على الشارع الرئيسي في عرابة اندلاع النيران بحافلة على الشارع الرئيسي في عرابة 2019-04-28 | 14:25:11

تعمل طواقم الاطفاء والانقاذ على اخماد حريق شب في حافلة صغيرة لنقل الركاب على...

اعتقال مشتبه من طوبا بحيازة الكوكائين اعتقال مشتبه من طوبا بحيازة الكوكائين 2019-04-28 | 14:16:21

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة :خلال نشاط للشرطة نهاية الاسبوع قرب مفرق...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مهرجان التسوق النسائي طرعان رنا نصار مركز جماهيري مشاركة واسعة تظاهرة مبنى الكنيست امام معلمو السياقة عرب ويهود اضراب ممتحني السياقة القدس تخليص شاب عامل سقط بئر عميق ورشة نتانيا اطفاء انقاذ المستشفى الشيخ سمير عاصي امام مسجد الجزار عكا احتراق مصلى النساء اطلاق نار اب ابنه شخصين البعنة قرية منطقة السوق مستشفى شرطة استنفار اسعافمحمود قراعين راس العامود القدس انتقام لوالدي ثار اعتقال القدس الشرطة الشاب مصرع احمد شهوان اكسال قرية مصرع حادث طرق مروع شمال البلاد طبيب الاسنان محمد نصري ام الفحم تشييع وفاة نوبة قلبية حاده انقلاب سيارة حادث طرق اسعاف مصابان مصابين اصابة سيارة اسعاف شرطة عريس أمير ابو حسن الأقصى القدس المسجد يفتتح يختتم شهره العسل في عريسشارع 6 مقطع سرعة 120 كيلو متر الساعة وادي عارة أحمد جوفي سامي كتيلات مصرع الشابين حادث طرق مروع انقلاب سيارة جمال ابو صيام رهط حادث طرق سائق شاحنة 6 قتلى من دير الاسد اكسال اصابات انهيار جدار حائط ورشة بناء زخرون يعكوف مصرع وفاة عامل عربي قرية ابطنمصرع شخص حادث دهس شارع 70 عماد سليمان شفاعمرو مفترق سومخ طو الكرم مستشفى شرطة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com