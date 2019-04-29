نتنياهو, سيخضع, لجلسة, استماع, في, تموز, القادم,

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حريق شب فجر اليوم بمطعم الشلال في البانياس وطواقم عديده من الاطفاء...
يستدل من معطيات صادرة عن مجلس التعليم العالي ان عدد الطلاب العرب الذين درسوا خلال...
توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الاثنين، حارا نسبياً الى حار...
اصيب شاب يبلغ من العمر 37 عاما بجراح خطيرة جراء تعرضه لاطلاق نار اثناء تواجده في...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة انه خلال اعمال البحث والتحقيق في قضية...
وصل الى مستشفى الجليل الغربي في نهاريا مساء اليوم الاحد شابين من يركا بسنوات...
أعلنت وزارة الطاقة ، اليوم الأحد، أن أسعار الوقود سترتفع في البلاد مطلع شهر ايار...
احتفل في الجامعة الامريكية العربية جنين بتخريج 8 ممرضين من عرابة بحضور اهالي...
تعمل طواقم الاطفاء والانقاذ على اخماد حريق شب في حافلة صغيرة لنقل الركاب على...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة :خلال نشاط للشرطة نهاية الاسبوع قرب مفرق...