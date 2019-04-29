رفض, فلسطيني, لعائدات, الضرائب, بالشروط, الإسرائيلية,

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أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الأحد، بأن انفجارا هائلا وقع في محيط مطار...
قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب، اليوم الأحد، أن...
كشفت صحيفة التيار السودانية، اليوم الخميس، أن الحزب الذي كان يستلم مقاليد الحكم...
قالت الحكومة الفنزويلية إنه حتى يوم السبت 27 نيسان تم إدراجها كعضو في منظمة الدول...
قتل يهودي وأصيب ثلاثة آخرون بجروح في إطلاق نار على كنيس يهودي ومركز للجالية...
أكد مصدر مسؤول في القدس اليوم أن إسرائيل قررت الإفراج عن سجينين لم يُسمهما،...
أعلنت الشرطة السريلانكية، السبت، مقتل 15 شخصا جراء تفجير انتحاري خلال مداهمة...
استنكرت كل من روسيا وايران وتركيا اليوم قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب...
قضت محكمة في واشنطن على المواطنة الروسية ماريا بوتينا، المعتقلة في الولايات...
أعلنت الشرطة البريطانية أنها أخلت محطتي "سانت بانكراس" و"يوستون" لقطارات الأنفاق...