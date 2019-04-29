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رفض فلسطيني لعائدات الضرائب بالشروط الإسرائيلية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قالت مصادر إعلامية إسرائيلية إن وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون التقى وزير الشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ في محاولة لإقناع السلطة الفلسطينية بقبول تحويل مبلغ 600 مليون شيكل من عائدات الضرائب الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل بشكل شهري على البضائع التي تمر عبر أراضيها في طريقها لمناطق السلطة الفلسطينية.


إلا أنه وفق المصادر رفضت السلطة قبول تلقي هذه الأموال الأمر الذي يعمق من حدة الأزمة المالية التي تعصف بالسلطة الفلسطينية وتزيد من مخاوف إسرائيل بقرب انهيارها.


وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد أعلن في فبراير ، أنه قرر رفض تسلم جميع عائدات الضرائب التي تجبيها إسرائيل وذلك بعد مصادقة  الحكومة الإسرائيلية  على تنفيذ قانون  سنه الكنيست الإسرائيلي يقضي باقتطاع أكثر من 500 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية، مقابل المخصصات والرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية لعائلات الأسرى والشهداء الفلسطينيين.




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