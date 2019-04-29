تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-29 06:28:50 رفض فلسطيني لعائدات الضرائب بالشروط الإسرائيلية |  2019-04-29 06:00:46 الطقس - اجواء حارة |  2019-04-29 01:14:40 اصابة خطيرة باطلاق نار على شاب في طمرة |  2019-04-29 00:01:59 اللد:العثور على جثة يرجح ان تكون للشابة نجلاء العموري واعتقال مشتبهين من عائلتها |  2019-04-28 20:06:52 انفجار كبير يهز مطار هيثرو بلندن |  2019-04-28 20:03:19 اصابة شابين جراء تعرضهما للطعن في يركا |  2019-04-28 17:03:55 ارتفاع أسعار الوقود مطلع الشهر القادم |  2019-04-28 17:02:07 عرابة تحتفل بتخريج 8 ممرضين من الجامعة الامريكية العربية |  2019-04-28 15:03:48 أليجري ينفجر غضبًا ضد صحفي: أغلق فمك.. فزت ب6 بطولات |  2019-04-28 15:01:56 8 أسباب تجعل وجهك يبدو أكبر من سنك |  2019-04-28 14:57:21 الرجوب: المطلوب من حماس خطوات عملية |  2019-04-28 14:55:04 شيرين تسخر من نفسها في حفلة الرياض: “اسكت يا بؤي” |  2019-04-28 14:25:11 اندلاع النيران بحافلة على الشارع الرئيسي في عرابة |  2019-04-28 14:16:21 اعتقال مشتبه من طوبا بحيازة الكوكائين |  2019-04-28 13:17:27 تقديرات أولية:ثروة البشير وحزبه تقدر بـ 31 مليار دولار |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الطقس - اجواء حارة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



الجو يكون اليوم  الاثنين، حاراُ نسبياً الى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



ولفتت الى ان الجو يكون يوم الثلاثاء ، غائماً جزئياً الى صاف معتدلاً في المناطق الجبلية وحارا نسبياً الى حار في باقي المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.




كلمات متعلقة

الطقس, -, اجواء, حارة,

تابعونــا

اصابة خطيرة باطلاق نار على شاب في طمرة اصابة خطيرة باطلاق نار على شاب في طمرة 2019-04-29 | 01:14:40

اصيب شاب يبلغ من العمر 37 عاما بجراح خطيرة جراء تعرضه لاطلاق نار اثناء تواجده في...

اللد:العثور على جثة يرجح ان تكون للشابة نجلاء العموري واعتقال مشتبهين من عائلتها اللد:العثور على جثة يرجح ان تكون للشابة نجلاء العموري واعتقال مشتبهين من عائلتها 2019-04-29 | 00:01:59

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة انه خلال اعمال البحث والتحقيق في قضية...

اصابة شابين جراء تعرضهما للطعن في يركا اصابة شابين جراء تعرضهما للطعن في يركا 2019-04-28 | 20:03:19

وصل الى مستشفى الجليل الغربي في نهاريا مساء اليوم الاحد شابين من يركا بسنوات...

ارتفاع أسعار الوقود مطلع الشهر القادم ارتفاع أسعار الوقود مطلع الشهر القادم 2019-04-28 | 17:03:55

أعلنت وزارة الطاقة ، اليوم الأحد، أن أسعار الوقود سترتفع في البلاد مطلع شهر ايار...

عرابة تحتفل بتخريج 8 ممرضين من الجامعة الامريكية العربية عرابة تحتفل بتخريج 8 ممرضين من الجامعة الامريكية العربية 2019-04-28 | 17:02:07

احتفل في الجامعة الامريكية العربية جنين بتخريج 8 ممرضين من عرابة بحضور اهالي...

اندلاع النيران بحافلة على الشارع الرئيسي في عرابة اندلاع النيران بحافلة على الشارع الرئيسي في عرابة 2019-04-28 | 14:25:11

تعمل طواقم الاطفاء والانقاذ على اخماد حريق شب في حافلة صغيرة لنقل الركاب على...

اعتقال مشتبه من طوبا بحيازة الكوكائين اعتقال مشتبه من طوبا بحيازة الكوكائين 2019-04-28 | 14:16:21

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة :خلال نشاط للشرطة نهاية الاسبوع قرب مفرق...

الشرطة تحرر اكثر من 3500 مخالفة مرور منها حوالي 450 مخالفة لاستخدام الهاتف أثناء القيادة الشرطة تحرر اكثر من 3500 مخالفة مرور منها حوالي 450 مخالفة لاستخدام الهاتف أثناء القيادة 2019-04-28 | 13:04:10

خلال نشاط مكثف وممركز لشرطة السير ، خلال نهاية الاسبوع، لتطبيق القانون في كافة...

قائد سلطة الاطفاء والانقاذ يشارك باحتفالات الطائفتين الدرزية والمسيحية بمناسبة الأعياد قائد سلطة الاطفاء والانقاذ يشارك باحتفالات الطائفتين الدرزية والمسيحية بمناسبة الأعياد 2019-04-28 | 12:23:44

جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، المتحدث الرسمي باسم سلطة الاطفاء والانقاذ...

وفاة سيدة من اللد واعتقال ابنها بشبهة الاعتداء عليها وفاة سيدة من اللد واعتقال ابنها بشبهة الاعتداء عليها 2019-04-28 | 11:25:53

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة أن سيدة تبلغ من العمر 65 عاماً توفيت قبل...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids الأربعاء المقبل بداية تداول ورقة مالية جديدة فئة 200 شيكلاضرار جسيمة احتراق سوق شاؤول غفعات القدس النار اسبست دون اصابات اطفاء الطيبة حفلات تخرج منع اقتصارها احتفالات صفية طلاب بيان مشترك اولياء امور اصابة عامل كفر كنا سقط ارتفاع ورشة بناء مستشفى حريق قسم الرفاه الاجتماعي بلدية ام الفحم اضرار دون اصابات خزانة كهرباء مدينة اطفاء انقاذ طواقم حبيب عالم ضحية حادث الطرق حاناتون شارع كفر مندا تشييع جثمان جنازة مهيبة مصرع مثواه الاخير مكاتب صحيفة المدينة ام الفحم تفتيش الشرطة اقتحام شرطة وحدات خاصة سائقوا شركة ايجد مواصلات حافلات يتظاهرون في القدس احتجاجا على ظروف عملهم عمال فلسطينيون بدون تصاريح عمل اقامة البلاد الشرطة الجنوب الشمال حملة مدير قسم المعارف بلدية عرابة اعتداء تظاهرة رفع شعارات مستخدمي جناز المسيح كنائس كفر ياسيف الموحدة مسيرة مشاركة واسعة مكب نفايات كريات شمونة الشاغور عربي اعتقال شخصين يهودي الشرطة وزارة البيئة صةر فاضحة مدير معلمة شمال مواقع التواصل الاجتماعي واتس اب التحقيق وزارة التربية التعليم دهس فتى حوره دورية شرطة العائلى تتهم الشرطة فرار هرب سائق احمد غليون ام الفحم وفاة غرق تشييع جثمان مقبرة الجبارين حي
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com