الطقس - اجواء حارة

الجو يكون اليوم الاثنين، حاراُ نسبياً الى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ولفتت الى ان الجو يكون يوم الثلاثاء ، غائماً جزئياً الى صاف معتدلاً في المناطق الجبلية وحارا نسبياً الى حار في باقي المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.