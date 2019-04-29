تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-29 01:14:40 اصابة خطيرة باطلاق نار على شاب في طمرة |  2019-04-29 00:01:59 اللد:العثور على جثة يرجح ان تكون للشابة نجلاء العموري واعتقال مشتبهين من عائلتها |  2019-04-28 20:06:52 انفجار كبير يهز مطار هيثرو بلندن |  2019-04-28 20:03:19 اصابة شابين جراء تعرضهما للطعن في يركا |  2019-04-28 17:03:55 ارتفاع أسعار الوقود مطلع الشهر القادم |  2019-04-28 17:02:07 عرابة تحتفل بتخريج 8 ممرضين من الجامعة الامريكية العربية |  2019-04-28 15:03:48 أليجري ينفجر غضبًا ضد صحفي: أغلق فمك.. فزت ب6 بطولات |  2019-04-28 15:01:56 8 أسباب تجعل وجهك يبدو أكبر من سنك |  2019-04-28 14:57:21 الرجوب: المطلوب من حماس خطوات عملية |  2019-04-28 14:55:04 شيرين تسخر من نفسها في حفلة الرياض: “اسكت يا بؤي” |  2019-04-28 14:25:11 اندلاع النيران بحافلة على الشارع الرئيسي في عرابة |  2019-04-28 14:16:21 اعتقال مشتبه من طوبا بحيازة الكوكائين |  2019-04-28 13:17:27 تقديرات أولية:ثروة البشير وحزبه تقدر بـ 31 مليار دولار |  2019-04-28 13:12:43 العلماء يحذرون من مواد خطرة موجودة في الخبز |  2019-04-28 13:04:10 الشرطة تحرر اكثر من 3500 مخالفة مرور منها حوالي 450 مخالفة لاستخدام الهاتف أثناء القيادة |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اصابة خطيرة باطلاق نار على شاب في طمرة



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



اصيب شاب يبلغ من العمر 37 عاما بجراح خطيرة جراء تعرضه لاطلاق نار اثناء تواجده في محله التجاري في مدينة طمرة بعد منتصف ليلة الاحد.


الطواقم الطبية التابعة لمركز الزهراوي الطبي هرعت للمكان ونقلت الشاب الى مستشفى رمبام في حيفا وحالته خطيرة.


الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق.

اصابة خطيرة باطلاق نار على شاب في طمرة




كلمات متعلقة

اصابة, خطيرة, باطلاق, نار, على, شاب, في, طمرة,

تابعونــا

اللد:العثور على جثة يرجح ان تكون للشابة نجلاء العموري واعتقال مشتبهين من عائلتها اللد:العثور على جثة يرجح ان تكون للشابة نجلاء العموري واعتقال مشتبهين من عائلتها 2019-04-29 | 00:01:59

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة انه خلال اعمال البحث والتحقيق في قضية...

اصابة شابين جراء تعرضهما للطعن في يركا اصابة شابين جراء تعرضهما للطعن في يركا 2019-04-28 | 20:03:19

وصل الى مستشفى الجليل الغربي في نهاريا مساء اليوم الاحد شابين من يركا بسنوات...

ارتفاع أسعار الوقود مطلع الشهر القادم ارتفاع أسعار الوقود مطلع الشهر القادم 2019-04-28 | 17:03:55

أعلنت وزارة الطاقة ، اليوم الأحد، أن أسعار الوقود سترتفع في البلاد مطلع شهر ايار...

عرابة تحتفل بتخريج 8 ممرضين من الجامعة الامريكية العربية عرابة تحتفل بتخريج 8 ممرضين من الجامعة الامريكية العربية 2019-04-28 | 17:02:07

احتفل في الجامعة الامريكية العربية جنين بتخريج 8 ممرضين من عرابة بحضور اهالي...

اندلاع النيران بحافلة على الشارع الرئيسي في عرابة اندلاع النيران بحافلة على الشارع الرئيسي في عرابة 2019-04-28 | 14:25:11

تعمل طواقم الاطفاء والانقاذ على اخماد حريق شب في حافلة صغيرة لنقل الركاب على...

اعتقال مشتبه من طوبا بحيازة الكوكائين اعتقال مشتبه من طوبا بحيازة الكوكائين 2019-04-28 | 14:16:21

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة :خلال نشاط للشرطة نهاية الاسبوع قرب مفرق...

الشرطة تحرر اكثر من 3500 مخالفة مرور منها حوالي 450 مخالفة لاستخدام الهاتف أثناء القيادة الشرطة تحرر اكثر من 3500 مخالفة مرور منها حوالي 450 مخالفة لاستخدام الهاتف أثناء القيادة 2019-04-28 | 13:04:10

خلال نشاط مكثف وممركز لشرطة السير ، خلال نهاية الاسبوع، لتطبيق القانون في كافة...

قائد سلطة الاطفاء والانقاذ يشارك باحتفالات الطائفتين الدرزية والمسيحية بمناسبة الأعياد قائد سلطة الاطفاء والانقاذ يشارك باحتفالات الطائفتين الدرزية والمسيحية بمناسبة الأعياد 2019-04-28 | 12:23:44

جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، المتحدث الرسمي باسم سلطة الاطفاء والانقاذ...

وفاة سيدة من اللد واعتقال ابنها بشبهة الاعتداء عليها وفاة سيدة من اللد واعتقال ابنها بشبهة الاعتداء عليها 2019-04-28 | 11:25:53

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة أن سيدة تبلغ من العمر 65 عاماً توفيت قبل...

احتراق شاحنة على شارع 6 واغلاق المقطع الموصل من عين توت لمنطقة الشمال احتراق شاحنة على شارع 6 واغلاق المقطع الموصل من عين توت لمنطقة الشمال 2019-04-28 | 12:20:45

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء للاعلام العربي :" حريق كبير شب في...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids السفر كمال خطيب تجديد امر منع السفر كفر كنا 5 أشهر اضافية مسدس ذخيرة طالب عربي شرقي القدس مؤسسة تربوية علاجية تفتيش مصادرة الشرطة طعن زوجته كريات ملاخي ابنيه شقيقها شرطة اعتقال اصابة الجنوبأروما شكوك منتج شبهات ليستيريا أروما اسرائيل جوز الهند ليستيريا 4 قتلى حوادث الطرق اليوم الثلاثاء مصرع شوارع البلاد شابين الهزيل مدينة رهط نحال علي رافع عرابة مدينة صحة جيدة مأكولات طبيعية عسل تربية خلايا النحل تمديد اعتقال صهر قائد مركز شرطة منطقة الشمال تلقي رشوىتظاهرة مبنى الكنيست امام معلمو السياقة عرب ويهود اضراب ممتحني السياقة القدس رصاصة طائشة نافذة تستقر بلدة زلفة طفل ظاهرة اطلاق نار قرية اعتداء شقيقته اعتقال شاب عمه حيازتها تحمل جهاز خلوي نقال مصرع عامل سقط ارتفاع بناء بئر سعكوف الرملة مركز البلاد اسعاف ورشة فلسطينيالقدس عبوة ناسفة حقيبة اعتقال تفجير احباط فلسطيني الشرطة الاسعاف اسرائيل مدينة سائق مصرع تصدام شاحنة سيارة خصوصية معلوت نهاريا شارع نفي زيف اصابة شاب متوسطة تعرضه طعن حادث مستشفى قرية نحف تحقيق شرطة اسعاف 9 ضحايا عمل طرق شجار كسيفة الناصرة يافا البقيعة الناصرة المجتمع العربي
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com