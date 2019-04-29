اصابة, خطيرة, باطلاق, نار, على, شاب, في, طمرة,

الطواقم الطبية التابعة لمركز الزهراوي الطبي هرعت للمكان ونقلت الشاب الى مستشفى رمبام في حيفا وحالته خطيرة.

اصيب شاب يبلغ من العمر 37 عاما بجراح خطيرة جراء تعرضه لاطلاق نار اثناء تواجده في محله التجاري في مدينة طمرة بعد منتصف ليلة الاحد.

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