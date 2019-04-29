اصابة, خطيرة, باطلاق, نار, على, شاب, في, طمرة,

الطواقم الطبية التابعة لمركز الزهراوي الطبي هرعت للمكان ونقلت الشاب الى مستشفى رمبام في حيفا وحالته خطيرة.
الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق.
الطواقم الطبية التابعة لمركز الزهراوي الطبي هرعت للمكان ونقلت الشاب الى مستشفى رمبام في حيفا وحالته خطيرة.
الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق.
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