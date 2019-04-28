تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-28 20:06:52 انفجار كبير يهز مطار هيثرو بلندن |  2019-04-28 20:03:19 اصابة شابين جراء تعرضهما للطعن في يركا |  2019-04-28 17:03:55 ارتفاع أسعار الوقود مطلع الشهر القادم |  2019-04-28 17:02:07 عرابة تحتفل بتخريج 8 ممرضين من الجامعة الامريكية العربية |  2019-04-28 15:03:48 أليجري ينفجر غضبًا ضد صحفي: أغلق فمك.. فزت ب6 بطولات |  2019-04-28 15:01:56 8 أسباب تجعل وجهك يبدو أكبر من سنك |  2019-04-28 14:57:21 الرجوب: المطلوب من حماس خطوات عملية |  2019-04-28 14:55:04 شيرين تسخر من نفسها في حفلة الرياض: “اسكت يا بؤي” |  2019-04-28 14:25:11 اندلاع النيران بحافلة على الشارع الرئيسي في عرابة |  2019-04-28 14:16:21 اعتقال مشتبه من طوبا بحيازة الكوكائين |  2019-04-28 13:17:27 تقديرات أولية:ثروة البشير وحزبه تقدر بـ 31 مليار دولار |  2019-04-28 13:12:43 العلماء يحذرون من مواد خطرة موجودة في الخبز |  2019-04-28 13:04:10 الشرطة تحرر اكثر من 3500 مخالفة مرور منها حوالي 450 مخالفة لاستخدام الهاتف أثناء القيادة |  2019-04-28 12:23:44 قائد سلطة الاطفاء والانقاذ يشارك باحتفالات الطائفتين الدرزية والمسيحية بمناسبة الأعياد |  2019-04-28 11:25:53 وفاة سيدة من اللد واعتقال ابنها بشبهة الاعتداء عليها |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

انفجار كبير يهز مطار هيثرو بلندن



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الأحد، بأن انفجارا هائلا وقع في محيط مطار هيثرو بالعاصمة البريطانية لندن.


وقال موقع صحيفة "ديلى ستار" البريطانية إن دوي انفجارات سمع في موقع صناعي بالقرب من مطار هيثرو مما أدى إلى ارتفاع عمود من الدخان الأسود ما يدل على حريق هائل.

ونشر شهود عيان ونشطاء صورا ومقاطع فيديو وثقت لحظة تصاعد أعمدة الدخان.

ومن خلال الصور يمكن رؤية طائرات ركاب متوقفة على مدرج المطار في الوقت الذي تلوح فيه ألسنة اللهب في مكان الحادث غرب درايتون.

إلى ذلك، أشارت الصحيفة البريطانية إلى أن عشرة عربات إطفاء و70 إطفائيا تواجدوا في المكان لإخماد الحريق، الذي يقال إنه في "مستودع فحم قديم".وصرح أحد الشهود: "شقتي كانت تهتز من الانفجارات".
انفجار كبير يهز مطار هيثرو بلندن




كلمات متعلقة

انفجار, كبير, يهز, مطار, هيثرو, بلندن,

تابعونــا

الرجوب: المطلوب من حماس خطوات عملية الرجوب: المطلوب من حماس خطوات عملية 2019-04-28 | 14:57:21

قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب، اليوم الأحد، أن...

تقديرات أولية:ثروة البشير وحزبه تقدر بـ 31 مليار دولار تقديرات أولية:ثروة البشير وحزبه تقدر بـ 31 مليار دولار 2019-04-28 | 13:17:27

كشفت صحيفة التيار السودانية، اليوم الخميس، أن الحزب الذي كان يستلم مقاليد الحكم...

فنزويلا تنسحب من منظمة الدول الأمريكية فنزويلا تنسحب من منظمة الدول الأمريكية 2019-04-28 | 10:31:59

قالت الحكومة الفنزويلية إنه حتى يوم السبت 27 نيسان تم إدراجها كعضو في منظمة الدول...

قتيل و3 اصابات بإطلاق نار على كنيس يهودي بكاليفورنيا قتيل و3 اصابات بإطلاق نار على كنيس يهودي بكاليفورنيا 2019-04-28 | 07:00:07

قتل يهودي وأصيب ثلاثة آخرون بجروح في إطلاق نار على كنيس يهودي ومركز للجالية...

إسرائيل تقرر الإفراج عن سجينين سوريين عقب تسلمها رفات الجندي باومل إسرائيل تقرر الإفراج عن سجينين سوريين عقب تسلمها رفات الجندي باومل 2019-04-27 | 15:37:18

أكد مصدر مسؤول في القدس اليوم أن إسرائيل قررت الإفراج عن سجينين لم يُسمهما،...

15 قتيلا جديدا بتفجير انتحاري في سيرلانكا 15 قتيلا جديدا بتفجير انتحاري في سيرلانكا 2019-04-27 | 09:44:40

أعلنت الشرطة السريلانكية، السبت، مقتل 15 شخصا جراء تفجير انتحاري خلال مداهمة...

روسيا وايران وتركيا تشجب قرار ترامب الاعتراف بسيادة اسرائيل في الجولان روسيا وايران وتركيا تشجب قرار ترامب الاعتراف بسيادة اسرائيل في الجولان 2019-04-27 | 07:02:36

استنكرت كل من روسيا وايران وتركيا اليوم قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب...

محكمة أمريكية تقضي بسجن الروسية بوتينا 18 شهرا محكمة أمريكية تقضي بسجن الروسية بوتينا 18 شهرا 2019-04-26 | 20:23:27

قضت محكمة في واشنطن على المواطنة الروسية ماريا بوتينا، المعتقلة في الولايات...

إخلاء محطتين لقطارات الأنفاق في لندن إخلاء محطتين لقطارات الأنفاق في لندن 2019-04-26 | 20:20:34

أعلنت الشرطة البريطانية أنها أخلت محطتي "سانت بانكراس" و"يوستون" لقطارات الأنفاق...

الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه لهدم الممتلكات الفلسطينية بالقدس الشرقية الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه لهدم الممتلكات الفلسطينية بالقدس الشرقية 2019-04-26 | 17:09:26

أعربت بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله عن قلقها البالغ من قيام سلطات...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids جلجولية الفي منشه سقوط تدحرج سيارة من ارتفاع انقلاب اصابة شخصين متوسطة اسعاف مستشفى غرق مصرع شاب أحمد محمد ابو غليون ام الفحم عرعره غرقا سدوت يام اشخاص حرجة اصابة قيساريا المثلث اصابة في حرجة شرطة اسعدوابشة الطفل احمد يصل العاصمة مدريد اسبانيا لقاء رونالدو فريق دوما حرق عائلته سخنين مظاهرة قطرية نصرة للقدس الاقصى لجنة المتابعةاحتراق بيت مدينة طمرة أضرار جسيمة ممتلكات دون اصابات اطفاء اخماد نارالرملة مواجهات اعتقالات اصابات مظاهرة اكسال تشييع جثمان احمد شهوان الشيخ المرحوم اطلاق نار مثواه الاخير دفن مقبرة حريق حرش هائل قرب قرية الرامة النيران البيوت الاهالي اطفاء طائرة مئات مسيرة يوم الارض الخالد كفر كنا نصب تذكاري الشهيد محسن طه حريق مدرسة بلدة قرية نحف اضرار جسيمة دون اصابات اضرار جسيمة في المكان مظاهرة ام الفحم مقتل شابين مدينة شعارات رفع استنكار احتجاج شرطة دير حنا عائلة خطيب حسين امرأة مريضة اعتداء ضرب مبرح مستشفى رمبام حيفا علاج اطلاق نار مجهولون دراجة نارية الناصرة ملحمة اصابة شخصين عاملين شرطة اسعاف ام الفحم العنف اطلاق النار شرطة اللجنة الشعبية مظاهرة ضد العنف مظاهرة رفع شعارات مزايا ضرائب سلطات قرية نحف مجلس محلي
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com