انفجار, كبير, يهز, مطار, هيثرو, بلندن,

أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الأحد، بأن انفجارا هائلا وقع في محيط مطار هيثرو بالعاصمة البريطانية لندن.

وقال موقع صحيفة "ديلى ستار" البريطانية إن دوي انفجارات سمع في موقع صناعي بالقرب من مطار هيثرو مما أدى إلى ارتفاع عمود من الدخان الأسود ما يدل على حريق هائل.ونشر شهود عيان ونشطاء صورا ومقاطع فيديو وثقت لحظة تصاعد أعمدة الدخان.ومن خلال الصور يمكن رؤية طائرات ركاب متوقفة على مدرج المطار في الوقت الذي تلوح فيه ألسنة اللهب في مكان الحادث غرب درايتون.إلى ذلك، أشارت الصحيفة البريطانية إلى أن عشرة عربات إطفاء و70 إطفائيا تواجدوا في المكان لإخماد الحريق، الذي يقال إنه في "مستودع فحم قديم".وصرح أحد الشهود: "شقتي كانت تهتز من الانفجارات".