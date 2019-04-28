اصابة, شابين, جراء, تعرضهما, للطعن, في, يركا,

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أعلنت وزارة الطاقة ، اليوم الأحد، أن أسعار الوقود سترتفع في البلاد مطلع شهر ايار...
احتفل في الجامعة الامريكية العربية جنين بتخريج 8 ممرضين من عرابة بحضور اهالي...
تعمل طواقم الاطفاء والانقاذ على اخماد حريق شب في حافلة صغيرة لنقل الركاب على...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة :خلال نشاط للشرطة نهاية الاسبوع قرب مفرق...
خلال نشاط مكثف وممركز لشرطة السير ، خلال نهاية الاسبوع، لتطبيق القانون في كافة...
جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، المتحدث الرسمي باسم سلطة الاطفاء والانقاذ...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة أن سيدة تبلغ من العمر 65 عاماً توفيت قبل...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء للاعلام العربي :" حريق كبير شب في...
جاء في بيان صادر عن جهاز الامن الاسرائيلي "الشاباك"انه تم اعتقال خلية تابعة لحركة...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة انه خلال نشاط لشرطة المورور تم ضبط سائق من...