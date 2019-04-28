تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-28 20:06:52 انفجار كبير يهز مطار هيثرو بلندن |  2019-04-28 20:03:19 اصابة شابين جراء تعرضهما للطعن في يركا |  2019-04-28 17:03:55 ارتفاع أسعار الوقود مطلع الشهر القادم |  2019-04-28 17:02:07 عرابة تحتفل بتخريج 8 ممرضين من الجامعة الامريكية العربية |  2019-04-28 15:03:48 أليجري ينفجر غضبًا ضد صحفي: أغلق فمك.. فزت ب6 بطولات |  2019-04-28 15:01:56 8 أسباب تجعل وجهك يبدو أكبر من سنك |  2019-04-28 14:57:21 الرجوب: المطلوب من حماس خطوات عملية |  2019-04-28 14:55:04 شيرين تسخر من نفسها في حفلة الرياض: “اسكت يا بؤي” |  2019-04-28 14:25:11 اندلاع النيران بحافلة على الشارع الرئيسي في عرابة |  2019-04-28 14:16:21 اعتقال مشتبه من طوبا بحيازة الكوكائين |  2019-04-28 13:17:27 تقديرات أولية:ثروة البشير وحزبه تقدر بـ 31 مليار دولار |  2019-04-28 13:12:43 العلماء يحذرون من مواد خطرة موجودة في الخبز |  2019-04-28 13:04:10 الشرطة تحرر اكثر من 3500 مخالفة مرور منها حوالي 450 مخالفة لاستخدام الهاتف أثناء القيادة |  2019-04-28 12:23:44 قائد سلطة الاطفاء والانقاذ يشارك باحتفالات الطائفتين الدرزية والمسيحية بمناسبة الأعياد |  2019-04-28 11:25:53 وفاة سيدة من اللد واعتقال ابنها بشبهة الاعتداء عليها |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اصابة شابين جراء تعرضهما للطعن في يركا



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



وصل الى مستشفى الجليل الغربي في نهاريا مساء اليوم الاحد شابين من يركا بسنوات الثلاثين من عمرهمها اثر تعرضهما للطعن في البلدة.


وأضاف بيان صادر عن مستشفى الجليل الغربي ان احد الشبان وصفت اصابته بالمتوسطة والاخر بالطفيفة .

الشرطة باشرت التحقيق .
اصابة شابين جراء تعرضهما للطعن في يركا




كلمات متعلقة

اصابة, شابين, جراء, تعرضهما, للطعن, في, يركا,

تابعونــا

ارتفاع أسعار الوقود مطلع الشهر القادم ارتفاع أسعار الوقود مطلع الشهر القادم 2019-04-28 | 17:03:55

أعلنت وزارة الطاقة ، اليوم الأحد، أن أسعار الوقود سترتفع في البلاد مطلع شهر ايار...

عرابة تحتفل بتخريج 8 ممرضين من الجامعة الامريكية العربية عرابة تحتفل بتخريج 8 ممرضين من الجامعة الامريكية العربية 2019-04-28 | 17:02:07

احتفل في الجامعة الامريكية العربية جنين بتخريج 8 ممرضين من عرابة بحضور اهالي...

اندلاع النيران بحافلة على الشارع الرئيسي في عرابة اندلاع النيران بحافلة على الشارع الرئيسي في عرابة 2019-04-28 | 14:25:11

تعمل طواقم الاطفاء والانقاذ على اخماد حريق شب في حافلة صغيرة لنقل الركاب على...

اعتقال مشتبه من طوبا بحيازة الكوكائين اعتقال مشتبه من طوبا بحيازة الكوكائين 2019-04-28 | 14:16:21

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة :خلال نشاط للشرطة نهاية الاسبوع قرب مفرق...

الشرطة تحرر اكثر من 3500 مخالفة مرور منها حوالي 450 مخالفة لاستخدام الهاتف أثناء القيادة الشرطة تحرر اكثر من 3500 مخالفة مرور منها حوالي 450 مخالفة لاستخدام الهاتف أثناء القيادة 2019-04-28 | 13:04:10

خلال نشاط مكثف وممركز لشرطة السير ، خلال نهاية الاسبوع، لتطبيق القانون في كافة...

قائد سلطة الاطفاء والانقاذ يشارك باحتفالات الطائفتين الدرزية والمسيحية بمناسبة الأعياد قائد سلطة الاطفاء والانقاذ يشارك باحتفالات الطائفتين الدرزية والمسيحية بمناسبة الأعياد 2019-04-28 | 12:23:44

جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، المتحدث الرسمي باسم سلطة الاطفاء والانقاذ...

وفاة سيدة من اللد واعتقال ابنها بشبهة الاعتداء عليها وفاة سيدة من اللد واعتقال ابنها بشبهة الاعتداء عليها 2019-04-28 | 11:25:53

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة أن سيدة تبلغ من العمر 65 عاماً توفيت قبل...

احتراق شاحنة على شارع 6 واغلاق المقطع الموصل من عين توت لمنطقة الشمال احتراق شاحنة على شارع 6 واغلاق المقطع الموصل من عين توت لمنطقة الشمال 2019-04-28 | 12:20:45

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء للاعلام العربي :" حريق كبير شب في...

الشاباك يكشف:قمنا باحباط عملية تفجيرية يوم انتخابات الكنيست الشاباك يكشف:قمنا باحباط عملية تفجيرية يوم انتخابات الكنيست 2019-04-28 | 10:47:03

جاء في بيان صادر عن جهاز الامن الاسرائيلي "الشاباك"انه تم اعتقال خلية تابعة لحركة...

لائحة اتهام بحق شاب من كفركنا قاد سيارته بسرعة 159 كلم/س لائحة اتهام بحق شاب من كفركنا قاد سيارته بسرعة 159 كلم/س 2019-04-28 | 10:23:45

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة انه خلال نشاط لشرطة المورور تم ضبط سائق من...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids احتراق بيت في كفر قاسم اضرار جسيمة في الممتلكات دون اصاباتدهس طالب عرعرة النقب مصرع وفاة قاصر الصف السابع نداء جعابيص يوسف اضراب جبل المكبر الطفلة دهس فرار السائق لجنة اولياؤ امور طلاب عرابة مدينة تودع الفوج الأول حجاجها مدينة الديار المقدسة جتدي اشتبه وجود مشتبه سكين اطلاق نار القطار الخفيف حيفا تخليص شاب سقط ارتفاع 7 أمتار مصعد كهربائي تحميل اغراض اطفاء انقاذ لواء مستشفى ابراهيم ملحم عرعرة طفل محمد بعد انتظار 10 سنوات يرزق يرزقان ميسم ابو القيعان حورة الشاب استدعاء عناصر الشرطة اعتداء ضرب تل ابيب فراس مغربي شفاعمرو ابناء سخنين اتحاد اللاعب هبوعيل حيفا انضمام فريق مفاوضات احتراق حافلة شارع 531 قرب مفترق كفار سابا دون اصابات اطفاء خالية ركاب هدم منزل عائلة العكاري القدس اقتحام قوات كبيرة شرطة جيش شعفاط رسالة مبكية نصلي اشتاق عمري عبد الله يناديك اشتاق صوتك أمي حادث دراجة هوائية قرية كسرى بث مباشر ريال مدريد مباشر الدوري الاسباني مباشر الدوري الاسباني بث مباشر ريال مدريد مباريات يلا شوت مباشر كورة اون لاين صلح راية عقد كفركنا طه عواودة شجار مخدرات ماريحوانا بيت الرينة قرية ناي جاي اعتقال رجل امرأة الشرطة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com