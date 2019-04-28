اصابة, شابين, جراء, تعرضهما, للطعن, في, يركا,

وصل الى مستشفى الجليل الغربي في نهاريا مساء اليوم الاحد شابين من يركا بسنوات الثلاثين من عمرهمها اثر تعرضهما للطعن في البلدة.

وأضاف بيان صادر عن مستشفى الجليل الغربي ان احد الشبان وصفت اصابته بالمتوسطة والاخر بالطفيفة .الشرطة باشرت التحقيق .