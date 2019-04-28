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ارتفاع أسعار الوقود مطلع الشهر القادم



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 أعلنت وزارة الطاقة ، اليوم الأحد، أن أسعار الوقود سترتفع في البلاد مطلع شهر ايار المقبل بنسبة 19% لليتر الواحد، مقارنة بأسعار شهر نيسان/ إبريل.


وسيبلغ سعر لتر البنزين 95 أوكتان 6.51 شيكل للخدمة الذاتية.
ومنذ يناير/ كانون الأول 2019، ارتفعت أسعار الوقود  بحوالي 12٪ ، وهذا هو الشهر الرابع على التوالي الذي ترتفع فيه أسعار الوقود.

وتقول وزارة الطاقة الإسرائيلية إن السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الوقود هو ارتفاع أسعار النفط عالميا.
ارتفاع أسعار الوقود مطلع الشهر القادم




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