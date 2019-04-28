ارتفاع, أسعار, الوقود, مطلع, الشهر, القادم,

أعلنت وزارة الطاقة ، اليوم الأحد، أن أسعار الوقود سترتفع في البلاد مطلع شهر ايار المقبل بنسبة 19% لليتر الواحد، مقارنة بأسعار شهر نيسان/ إبريل.

وسيبلغ سعر لتر البنزين 95 أوكتان 6.51 شيكل للخدمة الذاتية.ومنذ يناير/ كانون الأول 2019، ارتفعت أسعار الوقود بحوالي 12٪ ، وهذا هو الشهر الرابع على التوالي الذي ترتفع فيه أسعار الوقود.وتقول وزارة الطاقة الإسرائيلية إن السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الوقود هو ارتفاع أسعار النفط عالميا.