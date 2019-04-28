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عرابة تحتفل بتخريج 8 ممرضين من الجامعة الامريكية العربية



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



احتفل في الجامعة الامريكية العربية جنين بتخريج 8 ممرضين من عرابة بحضور اهالي الخريجين كعادتها الجامعة تشهد في كل سنة الكثير من الخريجين من اهالي الداخل وخاصة غالبيتهم من عرابة بمواضيع مختلفة ومتنوعة لما تتباهى عرابة ببلد العلم والاكاديميين خريجي الجامعات العالمية والخريجين هم :فدوى صادق جربوني ,جميله صالح جربوني ,ادهم نمر خطيب ,يارا عمر كناعنه .حنين عبدالفتاح حسين ,روان مامون سعيد طه ,والشقيقين مراد حازم لهواني علاج طبيعي ومرام حازم لهواني علاج  وظيفي الف مبروك للخريجين واهاليهم .





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