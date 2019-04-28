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أليجري ينفجر غضبًا ضد صحفي: أغلق فمك.. فزت ب6 بطولات



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أظهر ماسيميليانو أليجري، مدرب يوفنتوس، حالة غضب شديدة خلال حديثه مع شبكة "سكاي سبورت"، عقب التعادل مع إنتر ميلان (1-1)، أمس السبت، بالجولة الـ34 من الدوري الإيطالي.

وقالت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، إنَّ أليجري، شن هجومًا عنيفًا ضد ليلي أداني، محلل شبكة "سكاي إيطاليا"، خلال حديثه عقب المباراة.
وقال أليجري: "هناك فرق كبير بين اللعب بشكل جيد والفوز.. في ميلان تعرضت لانتقادات كبيرة بسبب وضعي 3 لاعبين في الوسط، لكنني فزت بالبطولة.. المشكلة في إيطاليا أننا نعتبر أنفسنا مُنظرين".
وأضاف "الجميع يعتبر نفسه منظر على الاَخر، أداني هو أول من يقرأ الكتب ولا يعرف شيئًا عن كرة القدم، لم تقم بدور المدرب أبدًا، لا تعرف ما يحدث. الاَن أغلق فمك، أنا المدرب الذي فاز بـ 6 بطولات".
وختم أداني، محلل سكاي إيطاليا مناقشته الحادة مع أليجري بقوله: "لا تقل لي أغلق فمك. توقف عن ذلك.. قل ذلك لأخيك في المنزل". وتمكَّن أليجري من قيادة يوفنتوس للتتويج بلقب الاسكوديتو، في الجولة 33 بعد الفوز على فيورنتينا، أي قبل 5 أسابيع من نهاية المسابقة، فيما تعادل أمس مع إنتر ميلان (1/1)، بالجولة 34 من البطولة.
أليجري ينفجر غضبًا ضد صحفي: أغلق فمك.. فزت ب6 بطولات




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