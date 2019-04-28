أليجري, ينفجر, غضبًا, ضد, صحفي:, أغلق, فمك.., فزت, ب6, بطولات,

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أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأحد، أنَّ مانشستر سيتي، يخطط لإبرام صفقة ضخمة...
هاجم نيمار جونيور، مهاجم باريس سان جيرمان، زملائه بعد خسارة الفريق أمام رين، في...
توج نادي برشلونة بلقب الدوري الإسباني رسميًا، اليوم السبت، بعد فوزه 1-0 على ضيفه...
أصدر نادي ريال مدريد، اليوم السبت، بيانًا بشأن إصابة مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما،...
واصل نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان، الرد بقوة على منتقديه في الفترة...
أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الجمعة، أن برشلونة يتطلع لكتابة تاريخ جديد في الدوري...
يستضيف ليفربول الإنجليزي نظيره برشلونة الإسباني في الـ7 من مايو المقبل في إياب...
أكد مدرب فريق ريال مدريد زين الدين زيدان أن إحراز لقب الدوري الإسباني لكرة القدم...
أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم الخميس، أن ريال مدريد عاد خطوة للخلف في صفقة...
بدأ خورخي مينديز وكيل أعمال النجم الكولومبي خاميس رودريجيز لاعب بايرن ميونخ، في...