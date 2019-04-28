اندلاع, النيران, بحافلة, على, الشارع, الرئيسي, في, عرابة,

وقد قاموا بعض المواطنين بمحاولة اخماد الحريق حتى وصلت طواقم الاطفاء التي عملت على اخماد الحريق .كما ووصلت للمكان دورية شرطة وخبير الحرائق لمباشرة التحقيق باسباب اندلاع الحريق .

تعمل طواقم الاطفاء والانقاذ على اخماد حريق شب في حافلة صغيرة لنقل الركاب على الشارع الرئيسي في مدينة عرابة .

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