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اندلاع النيران بحافلة على الشارع الرئيسي في عرابة



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



تعمل طواقم الاطفاء والانقاذ على اخماد حريق شب في حافلة صغيرة لنقل الركاب على الشارع الرئيسي في مدينة عرابة .


وقد قاموا بعض المواطنين بمحاولة اخماد الحريق حتى وصلت طواقم الاطفاء التي عملت على اخماد الحريق .

كما ووصلت للمكان دورية شرطة وخبير الحرائق لمباشرة التحقيق باسباب اندلاع الحريق .




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