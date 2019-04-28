اعتقال, مشتبه, من, طوبا, بحيازة, الكوكائين,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة :خلال نشاط للشرطة نهاية الاسبوع قرب مفرق عميعاد تم تفتيش سيارة لشاب (26عاماً)من طوبا , خلال التفتيش تم العثور على 50 غرام من الكوكائين بحوزته .

الشرطة قامت باعتقال الشاب على الفور وتم تمديد اعتقاله في محكمة الصلح بالناصرة حتى يوم غد الاثنين .