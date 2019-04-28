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اعتقال مشتبه من طوبا بحيازة الكوكائين



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة :خلال نشاط للشرطة  نهاية الاسبوع قرب مفرق عميعاد تم تفتيش سيارة لشاب (26عاماً)من طوبا , خلال التفتيش تم العثور على 50 غرام من الكوكائين بحوزته .


الشرطة قامت باعتقال الشاب على الفور وتم تمديد اعتقاله في محكمة الصلح بالناصرة حتى يوم غد الاثنين .
اعتقال مشتبه من طوبا بحيازة الكوكائين




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