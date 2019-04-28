تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-28 15:03:48 أليجري ينفجر غضبًا ضد صحفي: أغلق فمك.. فزت ب6 بطولات |  2019-04-28 15:01:56 8 أسباب تجعل وجهك يبدو أكبر من سنك |  2019-04-28 14:57:21 الرجوب: المطلوب من حماس خطوات عملية |  2019-04-28 14:55:04 شيرين تسخر من نفسها في حفلة الرياض: “اسكت يا بؤي” |  2019-04-28 14:25:11 اندلاع النيران بحافلة على الشارع الرئيسي في عرابة |  2019-04-28 14:16:21 اعتقال مشتبه من طوبا بحيازة الكوكائين |  2019-04-28 13:17:27 تقديرات أولية:ثروة البشير وحزبه تقدر بـ 31 مليار دولار |  2019-04-28 13:12:43 العلماء يحذرون من مواد خطرة موجودة في الخبز |  2019-04-28 13:04:10 الشرطة تحرر اكثر من 3500 مخالفة مرور منها حوالي 450 مخالفة لاستخدام الهاتف أثناء القيادة |  2019-04-28 12:23:44 قائد سلطة الاطفاء والانقاذ يشارك باحتفالات الطائفتين الدرزية والمسيحية بمناسبة الأعياد |  2019-04-28 11:25:53 وفاة سيدة من اللد واعتقال ابنها بشبهة الاعتداء عليها |  2019-04-28 12:20:45 احتراق شاحنة على شارع 6 واغلاق المقطع الموصل من عين توت لمنطقة الشمال |  2019-04-28 11:43:00 مانشستر يونايتد يستسلم أمام رغبة بوجبا |  2019-04-28 11:40:25 18 نوعاً من الأطعمة والمشروبات تعالج ضعف الإبصار |  2019-04-28 11:37:24 غادة عبدالرازق في “حدوتة مرة” في رمضان |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

جوارديولا يوجه بوصلته نحو الهدف السابق لمورينيو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأحد، أنَّ مانشستر سيتي، يخطط لإبرام صفقة ضخمة لدعم خط دفاعه في الموسم المقبل.

وقالت صحيفة "صن" البريطانية، اليوم الأحد، إنَّ السيتزن، يسعى للتعاقد مع الإنجليزي جاري ماجواير، مدافع ليستر سيتي، في الميركاتو الصيفي المقبل.
وأشارت الصحيفة، إلى أنَّ ماجواير، لا يملك شرطًا جزائيًا في عقده، كما أن ليستر لا يريد تركه يرحل، وهو ما سيجعل السيتي يدفع 90 مليون إسترليني لإقناع الثعالب بالصفقة.
ويضع ليستر سيتي جيمس تاركوفسكي، مدافع بيرنلي، كبديل محتمل لماجواير في حالة رحيله بالميركاتو الصيفي المقبل.
كان ماجواير أحد أبرز أهداف البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، لدعم دفاع الشياطين الحمر قبل بداية الموسم الحالي.
جوارديولا يوجه بوصلته نحو الهدف السابق لمورينيو




كلمات متعلقة

جوارديولا, يوجه, بوصلته, نحو, الهدف, السابق, لمورينيو,

تابعونــا

أليجري ينفجر غضبًا ضد صحفي: أغلق فمك.. فزت ب6 بطولات أليجري ينفجر غضبًا ضد صحفي: أغلق فمك.. فزت ب6 بطولات 2019-04-28 | 15:03:48

أظهر ماسيميليانو أليجري، مدرب يوفنتوس، حالة غضب شديدة خلال حديثه مع شبكة "سكاي...

نيمار يفضح أزمة خطيرة في سان جيرمان نيمار يفضح أزمة خطيرة في سان جيرمان 2019-04-28 | 09:49:50

هاجم نيمار جونيور، مهاجم باريس سان جيرمان، زملائه بعد خسارة الفريق أمام رين، في...

هدف ميسي الذهبي يتوج برشلونة بلقب الليجا هدف ميسي الذهبي يتوج برشلونة بلقب الليجا 2019-04-28 | 00:37:12

توج نادي برشلونة بلقب الدوري الإسباني رسميًا، اليوم السبت، بعد فوزه 1-0 على ضيفه...

غياب كريم بنزيما عن مواجهة رايو فايكانو غياب كريم بنزيما عن مواجهة رايو فايكانو 2019-04-27 | 15:46:34

أصدر نادي ريال مدريد، اليوم السبت، بيانًا بشأن إصابة مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما،...

نيمار: البعض يتعاطف مع الضرب أكثر من المهارات نيمار: البعض يتعاطف مع الضرب أكثر من المهارات 2019-04-27 | 09:49:10

واصل نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان، الرد بقوة على منتقديه في الفترة...

برشلونة أمام فرصة ذهبية لكتابة تاريخ جديد في الليغا على حساب ريال مدريد برشلونة أمام فرصة ذهبية لكتابة تاريخ جديد في الليغا على حساب ريال مدريد 2019-04-26 | 20:19:15

أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الجمعة، أن برشلونة يتطلع لكتابة تاريخ جديد في الدوري...

محمد صلاح وماني في أزمة قبل مواجهة برشلونة محمد صلاح وماني في أزمة قبل مواجهة برشلونة 2019-04-26 | 13:27:16

يستضيف ليفربول الإنجليزي نظيره برشلونة الإسباني في الـ7 من مايو المقبل في إياب...

زيدان: إحراز لقب الليغا سيكون أولويتنا الموسم المقبل زيدان: إحراز لقب الليغا سيكون أولويتنا الموسم المقبل 2019-04-26 | 09:50:59

أكد مدرب فريق ريال مدريد زين الدين زيدان أن إحراز لقب الدوري الإسباني لكرة القدم...

ريال مدريد يعود خطوة للخلف في صفقة إريكسن ريال مدريد يعود خطوة للخلف في صفقة إريكسن 2019-04-25 | 20:11:30

أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم الخميس، أن ريال مدريد عاد خطوة للخلف في صفقة...

خاميس رودريجيز تائه في الميركاتو خاميس رودريجيز تائه في الميركاتو 2019-04-25 | 12:57:58

بدأ خورخي مينديز وكيل أعمال النجم الكولومبي خاميس رودريجيز لاعب بايرن ميونخ، في...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مصرع قتيلا عربيا 93 حوادث طرق قاتلة منذ بداية العام 2015مجلس عيلبون مرحلة حاسمة حل السلطة المصادقة على الميزانية مصرع طفلة طفلة تعرضت دهس اصابة خطيرة حادث طرق شقيب السلام النقب مستشفى تحقيق شرطة سخنين اتحاد ابناء هبوعيل بئر السبع تستضيف ستاد نتانيا مباراة الدرجة العليا احتراق سيارتين ام الفحم اضرار جسيمة دون اصابات تذكر مدينة اشتعال اصابة خطيرة متوسطة حادث طرق مروع شاحنة سيارة قرب عبلين قرية اسعاف شرطةأئمة المساجد الاهالي ام الفحم يتظاهرون ضد اطلاق النار بيع السلاحانقلاب تراكتور اصابة سائق تخليص علق داخل ورشة قرب حتسور الجليل الاعلى مصرع يوسف صباح اطلاق نار شاب قرية الجديدة المكر قتيل شرطة اسعاف أفعى سامة تتسلل ساحة منزل ام الفحم قتل سكان انتشار الافاعي ارتفاع الحرارة مصرع علي ابو عرار النقب عرعره سقوطه ارتفاع طابقين الثاني الطابق الشيخ كمال خطيب نائب رئيس الحركة الاسلامية التحقيق حظر الشق تجدد شجار عائلي كفر مندا استعمال مفرقعات مواجهات عنيفة شرطة اضرار حجارةساعيدك الى غزة شاب من طرعان القطار السريع حيفا جواد نصار تمديد اعتقال المشتبه دهس الناصرة شرطي المنطقة الصناعية المحكمة حتى يوم الجمعة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com