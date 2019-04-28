العلماء, يحذرون, من, مواد, خطرة, موجودة, في, الخبز,

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هل سبق لك أن نظرت إلى المرآة وتعجبت لرؤية بعض البقع أو التجاعيد قبل الأوان؟ هل...
ربما يبدو الأمر غريباً أن يتم النصح بوجبات غذائية أو مشروبات بعينها لمن يعاني من...
يعتبر البرتقال من الفواكه طيبة المذاق التي يعشقها الكبار والصغار، وكلنا نعلم...
أظهرت دراسة أميركية حديثة، أن النوم أقل من المتعاد ليلاً، حوالي 16 دقيقة فقط، يمكن...
توصل أطباء أمريكيون إلى أن تناول الجوز يساعد على حصول تغيرات خاصة في نشاط الدماغ،...
دعت منظمة الصحة العالمية، إلى عدم تعرض الأطفال دون سن العامين لأي شاشات رقمية...
أشارت دراسة طبية حديثة، إلى أن النساء اللواتي يتناولن المضادات الحيوية أكثر من...
أكدت نتائج دراسة جديدة أن الاستغناء عن وجبة الفطور من شأنه أن يزيد من خطر الإصابة...
يرى البعض أن البقاء مستيقظًا لبضع دقائق لإنهاء بعض الأشغال قبل النوم، سوف ينقذه...
يجهد العديد من الآباء في إقناع أبنائهم المراهقين بعدم تناول الوجبات السريعة،...